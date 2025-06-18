Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kesiapan Dokumen: Langkah Awal Perjalanan Bisnis yang Sukses

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |22:43 WIB
Kesiapan Dokumen: Langkah Awal Perjalanan Bisnis yang Sukses
Kesiapan Dokumen: Langkah Awal Perjalanan Bisnis yang Sukses. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dalam dunia profesional yang dinamis dan serba cepat, perjalanan bisnis ke luar negeri menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan banyak perusahaan. 

Dari menghadiri konferensi internasional, bertemu mitra potensial, ataupun meninjau cabang di negara lain, kelancaran perjalanan bisnis sangat bergantung pada kesiapan dokumen perjalanan, khususnya paspor dan visa.

Tanpa paspor yang valid, seluruh rencana perjalanan bisa tertunda bahkan dibatalkan. Selain itu, jenis visa yang dibutuhkan untuk perjalanan bisnis berbeda dari visa turis biasa. 

Banyak negara mewajibkan visa khusus untuk kegiatan profesional, yang pengurusannya dapat memerlukan waktu lebih lama dan dokumen pendukung yang lebih lengkap. 

Oleh karena itu, memastikan semua dokumen perjalanan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan negara tujuan merupakan langkah awal yang krusial untuk keberhasilan perjalanan bisnis. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/406/3164058/aladintravel-ERJm_large.jpg
Bantuan Layanan Perjalanan Bisnis yang Selalu Siap Sedia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/406/3163802/mister_aladin-1f6q_large.jpg
Rencana Liburan Jadi Lebih Hemat: Diskon s/d Rp450.000 dan Cicilan 0%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/406/3163575/perjalanan_bisnis-lBfc_large.jpg
Strategi Memilih Hotel yang Mendukung Kelancaran Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/406/3162514/mister_aladin-neYg_large.jpg
Merancang Liburan Nyaman Tanpa Khawatir soal Biaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/406/3162055/perjalanan_bisnis-j6nv_large.jpg
Perjalanan Udara sebagai Penghubung Peluang Bisnis Lintas Kota dan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/406/3161900/mister_aladin-0tI1_large.jpg
Solusi Cerdas Liburan Hemat dan Nyaman di Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement