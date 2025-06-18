Liburan Berkualitas Tanpa Khawatir Biaya: Diskon hingga Rp200.000

JAKARTA - Liburan adalah waktu yang dinantikan banyak orang. Momen ini biasanya digunakan untuk beristirahat dari kesibukan maupun mengeksplorasi tempat baru.

Sayangnya, kendala biaya kerap menjadi hambatan dalam merencanakan perjalanan yang menyenangkan. Kini, Anda tidak perlu khawatir lagi karena Mister Aladin punya promo spesial.

Bekerja sama dengan MNC Bank, Mister Aladin menghadirkan promo spesial yang memudahkan Anda untuk menikmati liburan hemat tanpa mengurangi kenyamanan.

Anda dapat menikmati diskon hingga Rp200.000 untuk berbagai kebutuhan perjalanan, dari pemesanan hotel, tiket pesawat domestik, tiket kereta api, hingga paket tur dan aktivitas pilihan.

Cukup gunakan kartu kredit MNC Bank, dan liburan impian Anda pun semakin mudah terwujud. Promo ini berlaku hingga 30 Juni 2025. Sehingga, promo ini adalah momen tepat untuk mulai merencanakan perjalanan.

Mengapa Harus Mister Aladin?