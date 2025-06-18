Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pentingnya Program Insentif untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |22:31 WIB
Pentingnya Program Insentif untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan
Pentingnya Program Insentif untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Dalam dunia bisnis yang kompetitif, menjaga pelanggan lama sama pentingnya dengan menarik pelanggan baru. Salah satu cara efektif untuk mempertahankan hubungan jangka panjang adalah melalui program insentif. 

Program ini bisa berupa reward poin, diskon khusus, atau hadiah menarik bagi pelanggan yang aktif berpartisipasi dalam kampanye perusahaan. Bentuknya bisa sangat beragam dari cashback hingga merchandise eksklusif.

Atau, bisa juga berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan perjalanan sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas pelanggan. Strategi ini terbukti mampu menciptakan ikatan emosional antara pelanggan dan brand, sekaligus mendorong repeat order.  

Dalam hal ini, AladinTravel by Mister Aladin hadir sebagai penyedia insentif untuk berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan perjalanan yang bisa disesuaikan dengan preferensi penerima. 

Solusi ini dirancang khusus untuk mendukung program reward perusahaan secara fleksibel dan bernilai tinggi. Dengan kemudahan akses melalui AladinTravel by Mister Aladin, penerima insentif dapat langsung menikmati manfaatnya tanpa ribet. 

Tak hanya menjadi bentuk apresiasi, insentif perjalanan ini juga memberikan pengalaman personal yang berkesan, memperkuat loyalitas, dan meningkatkan engagement jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan.

Kemudian, Anda juga dapat memanfaatkan beragam layanan lainnya seperti pemesanan hotel, pesawat, mobil, paket tur, pengurusan dokumen perjalanan, VIP services, hingga implant (penempatan satu orang ahli yang siap membantu Anda dalam merencanakan perjalanan).   

Halaman:
1 2
      
