Resep Mac and Cheese ala Chef Devina Hermawan, Cocok untuk si Kecil Moms

MAKANAN yang creamy dan gurih pastinya disukai anak-anak. Chef Devina Hermawan baru-baru ini membagikan resep ‘Creamy Garlic Mac and Cheese’ favorit keluarganya melalui akun Instagram @devinahermawan.

Menu ini bukan sekadar pasta biasa, namun juga paduan bawang putih yang wangi, keju meleleh, dan saus krim lembut membuat sajian ini cocok banget disantap rame-rame di rumah saat momen santai liburan sekolah.

“Libur sekolah? Saatnya bikin Creamy Garlic Mac & Cheese creamy favorit keluarga!,” tulis Chef Devina, dalam keterangan postingannya, dikutip Kamis (19/6/2025).

Nah, langsung saja yuk intip resep lengkap Creamy Garlic Mac and Cheese untuk 6 porsi ala Chef Devina Hermawan berikut ini.

Bahan:

200 gr makaroni

1 sdt garam