MAKANAN yang creamy dan gurih pastinya disukai anak-anak. Chef Devina Hermawan baru-baru ini membagikan resep ‘Creamy Garlic Mac and Cheese’ favorit keluarganya melalui akun Instagram @devinahermawan.
Menu ini bukan sekadar pasta biasa, namun juga paduan bawang putih yang wangi, keju meleleh, dan saus krim lembut membuat sajian ini cocok banget disantap rame-rame di rumah saat momen santai liburan sekolah.
“Libur sekolah? Saatnya bikin Creamy Garlic Mac & Cheese creamy favorit keluarga!,” tulis Chef Devina, dalam keterangan postingannya, dikutip Kamis (19/6/2025).
Nah, langsung saja yuk intip resep lengkap Creamy Garlic Mac and Cheese untuk 6 porsi ala Chef Devina Hermawan berikut ini.
200 gr makaroni
1 sdt garam