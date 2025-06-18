Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Mac and Cheese ala Chef Devina Hermawan, Cocok untuk si Kecil Moms

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |06:09 WIB
Resep Mac and Cheese ala Chef Devina Hermawan, Cocok untuk si Kecil Moms
Resep Mac and Cheese ala Chef Devina Hermawan, Cocok untuk si Kecil Moms (Foto: Instagram Devina)
MAKANAN yang creamy dan gurih pastinya disukai anak-anak. Chef Devina Hermawan baru-baru ini membagikan resep ‘Creamy Garlic Mac and Cheese’ favorit keluarganya melalui akun Instagram @devinahermawan. 

Menu ini bukan sekadar pasta biasa, namun juga paduan bawang putih yang wangi, keju meleleh, dan saus krim lembut membuat sajian ini cocok banget disantap rame-rame di rumah saat momen santai liburan sekolah.

Chef Devina

“Libur sekolah? Saatnya bikin Creamy Garlic Mac & Cheese creamy favorit keluarga!,” tulis Chef Devina, dalam keterangan postingannya, dikutip Kamis (19/6/2025).

Nah, langsung saja yuk intip resep lengkap Creamy Garlic Mac and Cheese untuk 6 porsi ala Chef Devina Hermawan berikut ini. 

Bahan:

200 gr makaroni

1 sdt garam

 

