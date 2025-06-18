Viral Lapak di Pinggir Rel Kereta Jualan Cheesecake Rp12 Ribuan, Malah Disindir Baker Toko Pastry

Viral Lapak di Pinggir Rel Kereta Jualan Cheesecake Rp12 Ribuan, Malah Disindir Baker Toko Pastry (Foto: Media Sosial X)

VIRAL sebuah lapak pastry kaki lima bernama Morning Person baru-baru ini viral di media sosial X, setelah unggahan seorang netizen @rrizkikiki menyita perhatian warganet.

Dalam unggahannya, akun X tersebut tampak menampilkan lapak sederhana yang hanya berisi showcase kayu di pinggir jalan dekat rel kereta yang menjual aneka kue.

Mulai dari burnt cheesecake, fudgy brownies, hingga carrot cake, dengan harga super terjangkau mulai dari Rp8 ribuan!

“Happy sekali untuk aku yg sweet tooth menemukan sarapan cheesecake, carrot cake dengan harga super mantap ini,” tulis Rizki dalam cuitannya yang viral hingga ditonton lebih dari 7,8 juta kali per 18 Juni 2025.

Tapi rupanya, viralnya lapak tersebut enggak cuma jadi ajang puja-puji. Cuitan tersebut juga mengundang suara nyinyir dari beberapa akun besar, termasuk baker dari toko bakery ternama serta selebtwit yang cukup aktif membahas UMKM dan bisnis kreatif.

Dalam unggahan lanjutan, Rizki menyebut rasa kue-kue yang dijual di lapak ini enak dan kualitasnya seperti harga Rp50 ribuan, padahal dijual hanya sekitar Rp8–12 ribu saja.

Foto-foto yang dibagikan menunjukkan lapak tertata rapi, dengan etalase kaca dan label tulisan tangan di setiap jenis produk.

Menu andalannya antara lain Burnt Cheesecake (Rp12K), Fudgy Brownies (Rp12K)

Carrot Cake (Rp10K), Choco Banana Cake (Rp8K), dan Red Velvet Cookies (Rp10K).

“Murah-murah banget dan rasanya enak kayak harga 50-an,” tulis Rizki dalam tweet lain.

Tak heran kalau netizen langsung heboh. Banyak yang penasaran lokasi pastinya dan berniat memburu langsung lapak tersebut. Usut punya usut, lapak pastry tersebut berlokasi di area Bintaro, Jakarta Selatan.

Tapi di tengah euforia warganet, muncul kritik yang bikin suasana jadi agak panas. Salah satu komentar datang dari akun @djfarezki, seorang selebtwit yang dikenal cukup vokal di Twitter/X, terutama soal bisnis kreatif dan branding.