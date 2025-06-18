Sepotong Alpukat Sehari Bisa Mencegah Insomnia? Ini Kata Para Peneliti

JAKARTA – Alpukat dikenal luas karena berbagai manfaat kesehatannya, mulai dari mendukung kesehatan jantung hingga membantu penurunan berat badan.

Namun, memperbaiki kualitas tidur biasanya bukan alasan utama orang mengonsumsi buah ini.

Menurut penelitian terbaru yang dipimpin oleh Dr. Kristina Petersen dari Pennsylvania State University, mengonsumsi satu buah alpukat setiap hari selama enam bulan dapat membantu meningkatkan kualitas tidur.

Studi ini melibatkan hampir 1.000 orang dewasa dengan obesitas abdominal. Setengah dari peserta diinstruksikan untuk mengonsumsi satu buah alpukat besar setiap hari, sementara setengah lainnya melanjutkan pola makan biasa dengan asupan alpukat minimal.

Meskipun peneliti mengantisipasi perbaikan pada tingkat kolesterol dan kualitas diet secara keseluruhan, temuan yang mengejutkan dan disambut baik adalah peningkatan signifikan pada skor tidur.



Bagaimana alpukat dapat meningkatkan kualitas tidur?

Para peneliti menyebutkan dalam laporan mereka bahwa komposisi nutrisi alpukat dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. “kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal, serat makanan, kalium, folat, vitamin K, tembaga, dan asam pantotenat,” tulis mereka dalam laporan tersebut.

Nutrisi ini dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal ini.

Para peneliti menyimpulkan bahwa konsumsi 1 alpukat per hari selama 26 minggu tidak mempengaruhi secara signifikan skor kesehatan kardiovaskular keseluruhan pada orang dewasa AS dengan obesitas perut. Namun, kualitas diet, kesehatan tidur, dan lipid darah meningkat dengan konsumsi alpukat setiap hari.