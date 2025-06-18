Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Pangsit Ayam Kuah, Hangat dan Gurih Cocok di Musim Hujan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |09:43 WIB
Resep Pangsit Ayam Kuah, Hangat dan Gurih Cocok di Musim Hujan
Resep Pangsit Ayam Kuah, Hangat dan Gurih Cocok di Musim Hujan, (Foto: X @meecin)
JAKARTA - Makanan berkuah dengan rasa yang gurih dah nikmat sangat cocok disantap saat musim hujan. Kuah yang hangat bisa membantu menjaga tubuh dari cuaca dingin di musim penghujan ini.

Tak melulu sup atau mi instan, Anda bisa membuat sajian makanan berkuah lainnya yang jauh lebih sedap dan variatif. Salah satunya pangsit ayam kuah.

Menu satu ini cukup mudah dibuat sehingga tak perlu jauh-jauh ke restoran untuk menikmatinya. Penasaran, bagaimana cara membuat pangsit ayam kuah yang nikmat di rumah? Yuk intip resep pangsit ayam disitat dari akun X, @meecin, Rabu (18/6/2025).

Bahan-bahan:

• 1 bungkus kulit pangsit
• ⁠Kuah kaldu rebusan ayam
• Garam natural
• Bawang daun sesuai selera


Bahan Halus:

• 250 gram ayam fillet dada
• 3 siung bawang putih, cincang
• 1 butir telur ayam
• 1 sdt garam natural
• 1 sat lada bubuk
• 1 st gula pasir


Cara Membuat:

1. Haluskan 'bahan halus' menggunakan chopper atau blender
2. Letakan 1 sdm bahan halus dikulit pangsit kemudian lipat sesuai selera atau yang kalian bisa, lem menggunakan air
3. Rebus pangsit di air mendidih kurang lebih 5 menit atau sampai matang
4. Masukan pangsit ke mangkok yang berisi kuah kaldu ayam yang diberi garam natural sejumput, taburi bawang daun
5. ⁠Pangsit Ayam Kuah siap dinikmat.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
