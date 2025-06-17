Apakah Ngopi di Malam Hari Aman untuk Kesehatan Jantung?

Apakah Ngopi di Malam Hari Aman untuk Kesehatan Jantung? (Foto: Freepik)

MINUM kopi di malam hari mungkin tidak mengganggu tidur bagi sebagian orang. Namun tahukah Anda bahwa jantung Anda bisa saja tetap terjaga?

Hal ini diungkapkan oleh Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, dr. Erta P.W., SpJP, FIHA melalui akun TikTok-nya @dr.erta, dikutip Kamis (19/6/2025).

Dalam videonya, dr. Erta menjelaskan bahwa meskipun seseorang tetap bisa tidur setelah minum kopi malam hari, bukan berarti tubuhnya, terutama jantung benar-benar beristirahat. Kandungan kafein dalam kopi diketahui dapat bertahan dalam tubuh selama 5–6 jam (waktu paruh), bahkan hingga 12 jam sampai benar-benar tereliminasi.

Jantung Tak Istirahat Meski Tubuh Tertidur

“Kafein itu bersifat stimulan. Ia meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan mengganggu kemampuan tubuh masuk ke fase tidur terdalam atau deep sleep, yaitu fase penting bagi pemulihan jantung,” jelas dr. Erta.

Ia menambahkan bahwa meski seseorang terlihat tertidur, tubuhnya bisa saja terjebak hanya di fase tidur ringan (N1 dan N2), sehingga jantung tidak mendapatkan istirahat optimal.

Dampak Jangka Panjang,Tekanan Darah Tinggi hingga Obesitas

Kualitas tidur yang buruk secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan seperti:

- Hipertensi (tekanan darah tinggi)

- Gangguan irama jantung

- Resistensi insulin

- Kelelahan kronis

- Obesitas

- Gangguan suasana hati dan fungsi kognitif