Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apakah Ngopi di Malam Hari Aman untuk Kesehatan Jantung?

Clarisa Adiana , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |05:10 WIB
Apakah Ngopi di Malam Hari Aman untuk Kesehatan Jantung?
Apakah Ngopi di Malam Hari Aman untuk Kesehatan Jantung? (Foto: Freepik)
A
A
A

MINUM kopi di malam hari mungkin tidak mengganggu tidur bagi sebagian orang. Namun tahukah Anda bahwa jantung Anda bisa saja tetap terjaga?

Hal ini diungkapkan oleh Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah,  dr. Erta P.W., SpJP, FIHA melalui akun TikTok-nya @dr.erta, dikutip Kamis (19/6/2025).

Dalam videonya, dr. Erta menjelaskan bahwa meskipun seseorang tetap bisa tidur setelah minum kopi malam hari, bukan berarti tubuhnya, terutama jantung benar-benar beristirahat. Kandungan kafein dalam kopi diketahui dapat bertahan dalam tubuh selama 5–6 jam (waktu paruh), bahkan hingga 12 jam sampai benar-benar tereliminasi.

Kopi Ilustrasi, Shutterstock

Jantung Tak Istirahat Meski Tubuh Tertidur

“Kafein itu bersifat stimulan. Ia meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan mengganggu kemampuan tubuh masuk ke fase tidur terdalam atau deep sleep, yaitu fase penting bagi pemulihan jantung,” jelas dr. Erta.

Ia menambahkan bahwa meski seseorang terlihat tertidur, tubuhnya bisa saja terjebak hanya di fase tidur ringan (N1 dan N2), sehingga jantung tidak mendapatkan istirahat optimal.

Kopi Ilustrasi, Shutterstock

Dampak Jangka Panjang,Tekanan Darah Tinggi hingga Obesitas

Kualitas tidur yang buruk secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan seperti:

-    Hipertensi (tekanan darah tinggi)

-    Gangguan irama jantung

-    Resistensi insulin

-    Kelelahan kronis

-    Obesitas

-    Gangguan suasana hati dan fungsi kognitif

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/612/3139945/10_manfaat_kesehatan_kopi_hitam_lebih_dari_sekadar_minuman_pagi-Kb2c_large.jpg
10 Manfaat Kesehatan Kopi Hitam, Lebih dari Sekadar Minuman Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/298/2896187/doyan-minuman-kopi-rio-dewanto-sanggup-minum-hingga-12-gelas-sehari-nUEnuKyeC2.jpg
Doyan Minuman Kopi, Rio Dewanto Sanggup Minum hingga 12 Gelas Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/298/2867584/5-waktu-terlarang-untuk-minum-kopi-kapan-saja-p0xLMn94bg.jpg
5 Waktu Terlarang untuk Minum Kopi, Kapan Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/298/2850170/apakah-kopi-baik-untuk-penderita-asam-urat-simak-di-sini-penjelasannya-WqWvW8rLlf.JPG
Apakah Kopi Baik untuk Penderita Asam Urat? Simak di Sini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/12/298/2685750/tips-menurunkan-berat-badan-dengan-minum-kopi-jangan-sampai-salah-m9jdQ8Gzqj.jpeg
Tips Menurunkan Berat Badan dengan Minum Kopi, Jangan Sampai Salah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/14/298/2647710/resep-kopi-telur-vietnam-yang-mendunia-nikmat-creamy-DsHKcns3JH.jpg
Resep Kopi Telur Vietnam yang Mendunia, Nikmat Creamy!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement