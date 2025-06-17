Jessica Wongso Posting Foto Jadul Vs Kekinian, Netizen: 2025 Makin Cantik

MANTAN terpidana kasus kopi sianida, Jessica Wongso kembali mencuri perhatian netizen. Setelah bebas dari penjara pada Agustus 2024 lalu, Jessica mulai aktif bermain sosial media dan menyapa netizen.

Baru-baru ini, Jessica juga menjadi sorotan usai dirinya mengunggah perbandingan foto jadul dan masa kininya. Potret pass foto itu diunggah Jessica di Instagram-nya, @jessica.k.wongso.

“Penuaan adalah cara alam semesta mengajarkan kerendahan hati. Ketika sendi-sendimu berderak lebih keras daripada leluconmu, tetapi kebijaksanaanmu akhirnya mengalahkan penyesalanmu,” tulis Jessica, Selasa (17/6/2025).

Dalam unggahan itu, terlihat potret Jessica di tahun 2005 dan 2025. Nampak senyumnya terpancar di kedua foto tersebut.

Terlihat di foto tahun 2005 Jessica begitu natural dengan busana putih. Di tahun 2025, Jessica juga tetap terlihat memesona dan fresh.

Meski memiliki perbedaan 20 tahun, terlihat wajah Jessica yang dulu dan sekarang tak banyak memiliki perubahan. Gaya rambutnya juga tak beda jauh dengan sosok Jessica di 20 tahun yang lalu.

Momen Jessica Wongso mengunggah foto jadul dan kekiniannya ini bikin netizen ikutan salfok.