HOME WOMEN LIFE

Working Mom Kena PHK, Apa yang Harus Dilakukan?

Beby Apriliani , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |19:10 WIB
<i>Working Mom</i> Kena PHK, Apa yang Harus Dilakukan?
{Working Mom} Kena PHK, Apa yang Harus Dilakukan? (Foto: Freepik)
A
A
A

PEMUTUSAN Hubungan Kerja (PHK) adalah kondisi yang tak diharapkan siapa pun, termasuk ibu pekerja yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Bagi working mom yang kena PHK, apa yang harus dilakukan?

Ketika kehilangan pekerjaan, bukan hanya sekedar penghasilan yang terhenti, tapi roda kehidupan yangg tetap harus berjalan seperti tagihan, biaya sekolah anak, kebutuhan harian dan sebagainya.

Lalu, langkah apa yang harus dilakukan ketika working mom menghadapi kenyataan pahit ini? Perencana Keuangan sekaligus Pendiri Mitra Rencana Edukasi (MRE) Mike Rini Sutikno membagikan tips bagi para ibu pekerja yang terkena PHK. Berikut rinciannya:

mike rini

1. Gaya Hidup Harus Segera Diubah

Dalam sebuah diskusi inspiratif, dijelaskan bahwa langkah awal dan paling krusial pasca PHK adalah melakukan penghematan secara radikal.

“Gaya hidup tidak bisa lagi seperti sebelumnya. Meskipun sebelumnya sudah merasa pas-pasan, sekarang situasinya beda (penghasilan sudah terhenti),” jelasnya kepada Okezone, Selasa (17/6/2025).

Sikap mental ini sangat penting dimiliki oleh perempuan pekerja yang kehilangan pekerjaan. Mereka harus berani menyesuaikan pengeluaran dengan realitas baru, termasuk memangkas gaya hidup hingga 50% agar dana cadangan bisa bertahan lebih lama.

2. Hindari Makan Tabungan Terus-Menerus

Biasanya saat terkena PHK, pekerja akan menerima dana pesangon atau mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Namun, penting untuk memahami bahwa dana tersebut bukan untuk dihabiskan, melainkan dikelola sebagai modal bertahan hidup dan modal membangun ulang penghasilan.

“Kalau kita hanya mengandalkan tabungan, tanpa strategi pengganti penghasilan, maka cepat atau lambat akan habis, apalagi kalau muncul pengeluaran tak terduga,” tegas dia.

 

