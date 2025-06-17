Apakah Orang Dewasa Masih Bisa Disunat? Ini Kata Dokter

Apakah Orang Dewasa Masih Bisa Disunat? Ini Kata Dokter (Foto: Freepik)

APAKAH orang dewasa masih bisa disunat? simak penjelasan dokter yuk. Sunat sering kali dilaksanakan pada saat masih kanak-kanak. Anak yang telah melaksanakan khitanan akan mendapatkan hadiah yang beragam, baik itu sarung, sepeda, bahkan mainan robot-robotan. Sehingga kebanyakan orang menganggap bahwa sunat dilakukan oleh anak-anak saja.

Tidak heran ketika seseorang pria dewasa yang belum khitanan akan malu melaksanakannya. Bahkan sebagian dari mereka tidak mengetahui bahwa sunat dapat dilaksanakan pada saat masa dewasa. Iya benar bisa, kamu enggak salah baca kok.

Menurut Dokter Spesialis Bedah dr. Immanuel Hendro,SpB Finacs mengatakan, ketika sudah dewasa, seseorang tetap bisa melaksanakan sunat.

”Sunat pada orang dewasa masih bisa dilakukan, karena sunat itu tidak terkhusus untuk anak-anak saja, sunat bisa dilakukan sampai umur berapapun,” ungkapnya dilansir dari TikTok @andrologi_drWidya, Selasa (17/6/2025).

Namun kekhawatiran lainnya muncul pada orang dewasa, yaitu takut merasa sakit dalam melaksanakan khitanan. Jangan Khawatir! Karena pada prosesnya akan dilaksanakan proses pembiusan oleh dokter.