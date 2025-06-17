Ternyata Ngantuk Setelah Berenang Itu Normal, Kok Bisa?

JAKARTA - Berenang memang menjadi olahraga paling direkomendasikan terutama bagi pasien penderita penyakit jantung dan hipertensi. Namun, banyak orang yang bertanya-tanya kenapa setelah berenang kita justru dilanda rasa kantuk? Yuk, simak alasan di balik rasa ngantuk setelah renang dan apakah hal itu normal?

Merasa sangat lelah setelah berenang merupakan hal yang normal. Ini dikarenakan, saat kita berenang semua otot dalam tubuh bergerak, paru-paru bekerja sangat ekstra, jantung dipacu dan aliran darah menjadi meningkat secara efisien. Tak hanya itu, otot-otot pada punggung, bahu, serta area sekitar dada dan leher juga ikut aktif, yang membuat tubuhmu bekerja secara maksimal.

Menurut dr. Erta P.W. SpJP, FIHA selaku Dokter Jantung, setelah berenang tubuh kita akan berubah ke fase pemulihan, tekanan darah menurun, jantung melambat, suhu tubuh sedikit turun dan sistem parasimpatik mulai mengambil alih. Perubahan-perubahan tersebut bisa membuat tubuh terasa lebih rileks dan tenang, akibatnya dapat menimbulkan rasa kantuk.

“Habis berenang tubuh juga harus memperbaiki robekan otot yang mikro, mengisi ulang cadangan energi dan menurunkan hormon stres, seperti kortisol dan adrenalin yang sempat naik saat berenang. Nah, ini semua butuh energi karena itu kamu jadi merasa sangat ngantuk,” ucap dr. Erta dalam video yang di unggah di Tiktok @dr.erta.

“Berenang di air yang sejuk, itu membuat tubuh berusaha mempertahankan suhu internal. Hal itu memicu meningkatkan metabolisme saat berenang. Tapi saat kamu selesai dan tubuh kembali ke suhu normal, kamu masuk kondisi exercise cool down mood, alias mode relaksasi super intens. Jadi, kalau misalnya setelah berenang kamu ngantuk berat itu tanda tubuhmu sedang recovery mode dalam performa terbaiknya,” jelasnya.