Kenapa Perempuan Harus Pintar Atur Keuangan? Ini Alasannya

KENAPA perempuan harus pintar atur keuangan? ini alasannya. Di era modern, perempuan tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi juga pandai dalam mengelola keuangan.

Hal ini bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Pasalnya, kemampuan perempuan dalam mengatur keuangan rumah tangga, baik sebagai ibu rumah tangga maupun wanita karier menjadi penentu kestabilan finansial keluarga, bahkan masa depan mereka sendiri.

Perencana Keuangan sekaligus Pendiri Mitra Rencana Edukasi (MRE) Mike Rini Sutikno menyampaikan pernyataannya, dalam sebuah diskusi inspiratif yang menekankan pentingnya peran perempuan sebagai pengelola keuangan.

“Wanita itu harus mampu menjadi manajer keuangan. Tapi bukan manajer seperti di perusahaan, melainkan pengelola yang bisa menata setiap rupiah dengan prioritas yang tepat,” ungkap dia kepada Okezone, Rabu (18/6/2025).

Salah satu poin penting yang ditekankan adalah bahwa pengelolaan keuangan bukan soal besar kecilnya pendapatan, tetapi bagaimana perempuan menentukan prioritas. Dalam banyak kasus, penghasilan bulanan bisa habis tanpa sisa jika tidak ditata dengan sistem yang terencana.

“Kalau gaji habis 50% untuk beli baju, padahal baju hanya dipakai 2-3 bulan sebelum bosan, berarti uang itu cuma punya ‘umur hidup’ 3 bulan. Bandingkan kalau uang itu diinvestasikan,” jelasnya.