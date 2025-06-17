Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Perempuan Harus Pintar Atur Keuangan? Ini Alasannya

Beby Apriliani , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |05:10 WIB
Kenapa Perempuan Harus Pintar Atur Keuangan? Ini Alasannya
Kenapa Perempuan Harus Pintar Atur Keuangan? Ini Alasannya (Foto: Okezone)
A
A
A

KENAPA perempuan harus pintar atur keuangan? ini alasannya. Di era modern, perempuan tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi juga pandai dalam mengelola keuangan.

Hal ini bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Pasalnya, kemampuan perempuan dalam mengatur keuangan rumah tangga, baik sebagai ibu rumah tangga maupun wanita karier menjadi penentu kestabilan finansial keluarga, bahkan masa depan mereka sendiri.

Perencana Keuangan sekaligus Pendiri Mitra Rencana Edukasi (MRE) Mike Rini Sutikno menyampaikan pernyataannya, dalam sebuah diskusi inspiratif yang menekankan pentingnya peran perempuan sebagai pengelola keuangan.

Menabung (Shutterstock)

“Wanita itu harus mampu menjadi manajer keuangan. Tapi bukan manajer seperti di perusahaan, melainkan pengelola yang bisa menata setiap rupiah dengan prioritas yang tepat,” ungkap dia kepada Okezone,  Rabu (18/6/2025).

Salah satu poin penting yang ditekankan adalah bahwa pengelolaan keuangan bukan soal besar kecilnya pendapatan, tetapi bagaimana perempuan menentukan prioritas. Dalam banyak kasus, penghasilan bulanan bisa habis tanpa sisa jika tidak ditata dengan sistem yang terencana.

“Kalau gaji habis 50% untuk beli baju, padahal baju hanya dipakai 2-3 bulan sebelum bosan, berarti uang itu cuma punya ‘umur hidup’ 3 bulan. Bandingkan kalau uang itu diinvestasikan,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/612/3147372/mengatur_keuangan-50vu_large.jpg
Krisis Ekonomi Jadi Momen Ajarkan si Kecil Bijak Memakai Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/15/612/2471837/10-cara-menghemat-energi-yuk-kencangkan-ikat-pinggang-iepSMiA47U.jpg
10 Cara Menghemat Energi, Yuk Kencangkan Ikat Pinggang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/04/612/2389110/5-cara-menghemat-uang-di-tengah-pandemi-dicoba-ya-S3xf263XUw.jpg
5 Cara Menghemat Uang di Tengah Pandemi, Dicoba Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/31/612/2387187/intip-yuk-5-cara-berhemat-yang-enggak-bikin-tersiksa-E6XOWT3pwb.jpg
Intip Yuk 5 Cara Berhemat yang Enggak Bikin Tersiksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/17/612/2379188/7-cara-menghemat-uang-di-tengah-pandemi-coba-yuk-XE3H6cv04P.jpg
7 Cara Menghemat Uang di Tengah Pandemi, Coba Yuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/01/612/2270644/tips-hemat-hadapi-resesi-ladies-jangan-kebanyakan-beli-baju-dan-sepatu-wSMOqo3lUF.jpg
Tips Hemat Hadapi Resesi, Ladies Jangan Kebanyakan Beli Baju dan Sepatu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement