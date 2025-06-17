Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Alasan Demian Senang Pakai Outfit Serba Hitam: Samarkan Perut Buncit

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |16:10 WIB
Alasan Demian Senang Pakai Outfit Serba Hitam: Samarkan Perut Buncit
Alasan Demian Senang Pakai Outfit Serba Hitam: Samarkan Perut Buncit (Foto: Okezone)
A
A
A

ADITYA Prambudhi alias Demian dikenal sebagai pesulap nasional dan internasional dengan programnya sendiri bertajuk Demian Sang Illusionist, House of Demian, dan Gara-Gara Magic.

Seperti layaknya seorang magician yang sering menggunakan outfit serba hitam, tak terkecuali Demian. Demian kerap kali menampilkan busana serba hitam di berbagai penampilannya. Pada unggahannya juga selalu menampilkan outfit serba hitam yang elegan.

Dalam penjelasannya, Demian memiliki alasan ketika menggunakan baju serba hitam. Warna hitam yang digunakan seseorang pesulap dapat menyembunyikan sesuatu pada saat pertunjukan sulap.

Demian

”Jadi kita saat di dunia sulap, warna hitam dapat menyembunyikan sesuatu, baik itu properti sulap atau pun menyembunyikan suatu hal yang enggak ingin orang tahu pada saat show,” ucapnya kepada Okezone di Inews Tower, Selasa (17/6/2025).

Demian sering kali tampil serba hitam pada saat pertunjukan sulap dan  kegiatan kesehariannya, lalu juga ketika ia sedang ketemu komunitas sulap yang pada saat itu juga mengenakan busana serba hitam. Menurutnya kebiasaan tersebut yang membentuknya untuk berpenampilan serba hitam.

 

