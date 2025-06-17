Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Efek Bahaya Perokok Pasif Bisa Sebabkan Kematian

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |13:10 WIB
Efek Bahaya Perokok Pasif Bisa Sebabkan Kematian
Efek Bahaya Perokok Pasif Bisa Sebabkan Kematian (Foto: Freepik)
A
A
A

MEROKOK tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif tetapi juga dapat lebih berbahaya bagi perokok pasif karena salah satunya dapat memicu terjadinya kanker.

Kebanyakan orang merokok untuk menghilangkan stres atau hanya ikutan orang di sekitarnya. Para perokok aktif ini biasanya merokok di antara orang yang tidak merokok yang menjadikan orang tersebut perokok pasif karena menghirup asap rokoknya tersebut.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Internist), Endokrinologist, dan Health Motivator  Dr.dr. Hans Tandra, Sp.PD-KEMD, Ph.D, FINASIM, FACE, FACP menyatakan, ternyata efek menjadi perokok pasif ini lebih besar dibandingkan perokok aktif.

Dilarang merokok. (Foto: Shutterstock)

Meskipun perokok aktif tidak merokok langsung dan menebarkan asap rokoknya dekat dengan perokok pasif. Namun, nikotin dari rokok perokok aktif dapat disebarkan melalui nafas perokok aktif ke lawan bicaranya

"Meskipun tidak merokok di rumah dia merokok di luar, sampai di rumah dia tidak perokok tapi nafasnya dengan menabur nikotin ke mana-mana bahkan dikatakan seseorang yang berhenti merokok lima tahun baru bersih dari nikotinnya," jelasnya dilansir dari Instagram ingat 7an, Selasa (17/6/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/482/3174524/rokok-tuRX_large.jpg
Bahaya Merokok Setelah Makan, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/482/3173539/rokok-moQG_large.jpg
Penyakit Perokok Muncul karena Proses Pembakaran, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/612/3150317/rokok-9ZEF_large.jpg
Dokter Ingatkan Ayah Milenial Berhenti Merokok: Penyakit Bukan Warisan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/612/3149875/rokok-vXJf_large.jpg
Dokter Sebut Ngopi Sambil Merokok Adalah Combo Maut, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147737/rokok-ceuC_large.jpg
Dokter: Merokok Artinya Tidak Cinta Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/337/3063745/ilustrasi-Z3qW_large.jpg
Pakar: Partisipasi Publik Harus Jadi Prioritas dalam Penyusunan PP Kesehatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement