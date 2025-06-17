Efek Bahaya Perokok Pasif Bisa Sebabkan Kematian

MEROKOK tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif tetapi juga dapat lebih berbahaya bagi perokok pasif karena salah satunya dapat memicu terjadinya kanker.

Kebanyakan orang merokok untuk menghilangkan stres atau hanya ikutan orang di sekitarnya. Para perokok aktif ini biasanya merokok di antara orang yang tidak merokok yang menjadikan orang tersebut perokok pasif karena menghirup asap rokoknya tersebut.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Internist), Endokrinologist, dan Health Motivator Dr.dr. Hans Tandra, Sp.PD-KEMD, Ph.D, FINASIM, FACE, FACP menyatakan, ternyata efek menjadi perokok pasif ini lebih besar dibandingkan perokok aktif.

Meskipun perokok aktif tidak merokok langsung dan menebarkan asap rokoknya dekat dengan perokok pasif. Namun, nikotin dari rokok perokok aktif dapat disebarkan melalui nafas perokok aktif ke lawan bicaranya

"Meskipun tidak merokok di rumah dia merokok di luar, sampai di rumah dia tidak perokok tapi nafasnya dengan menabur nikotin ke mana-mana bahkan dikatakan seseorang yang berhenti merokok lima tahun baru bersih dari nikotinnya," jelasnya dilansir dari Instagram ingat 7an, Selasa (17/6/2025).