HOME WOMEN LIFE

Thariq Halilintar Ngaku Ingin Dipanggil Babeh oleh Anaknya

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |12:32 WIB
Thariq Halilintar Ngaku Ingin Dipanggil Babeh oleh Anaknya
Thariq Halilintar Ngaku Ingin Dipanggil Babeh oleh Anaknya (Foto: Instagram)
A
A
A

THARIQ Halilintar tengah berbahagia atas kelahiran anak pertamanya yang diberi nama Ahmad Arash Omara Thariq pada Kamis, 12 Juni kemarin. Dia menilai, kelahiran sang putra sebagai pelengkap kebahagiaan hidup yang diberikan Tuhan.

Nama anak Thariq Halilintar sendiri mengandung makna medalam. Dia ingin sang anak meniru perilaku orang-orang soleh terdahulu, terutama Rasulullah SAW.

thariq sedih anaknya pakai baju real madrid

"Artinya, kalau Ahmad dari manusia yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Kalau Arash itu artinya yang tertinggi kalau yang Omara itu nama dari orang soleh, kalau Thariq, itu nama bapaknya," ucap Thariq Halilintar dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa (17/6/2025).

Momen Romantis Thariq Halilintar Genggam Tangan Aaliyah Massaid Usai Melahirkan

Thariq sendiri punya keinginan khusus soal panggilan anak kepada dirinya. Dia bahkan terpikir untuk dipanggil ayah atau babeh jika sang anak sudah bisa bicara.

"Aku sih inginnya ayah ya tadinya atau babeh, tapi papah akhirnya. Mamanya dipanggil ibu," kata dia.

 

Halaman:
1 2
      
