Kenapa Jatuh dari Kamar Mandi Bisa Berakibat Fatal hingga Meninggal? Simak Penjelasan dan Pencegahannya!

JAKARTA - Kenapa jatuh dari kamar mandi bisa berakibat fatal hingga meninggal? Kabar duka datang dari Gustiwiw seorang Penyiar Radio sekaligus Produser Musik yang wafat di Bandung pada Minggu, 15 Juni 2025 karena jatuh di kamar mandi.

Namun pertanyaannya, kenapa jatuh dari kamar mandi bisa berakibat fatal hingga meninggal? Salah satu penyebabnya yakni peralatan di kamar mandi memiliki material yang keras, sehingga ketika seseorang terpeleset di kamar mandi kepala akan terbentur dan dapat menyebabkan gegar otak bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat.

Sebagian orang terjatuh di kamar mandi dikarenakan permukaan lantai yang licin sehingga membuat seseorang terpeleset di kamar mandi. Selain itu, pingsan dan serangan stroke yang tiba-tiba juga dapat menjadi penyebab seseorang terjatuh di kamar mandi.

Dilansir dari Nile Post, Selasa (17/6/2025), ketika jatuh terpeleset di kamar mandi, bagian tubuh terutama kepala korban rentan terbentur berbagai perlengkapan kamar mandi yang materialnya keras dan ujungnya tajam, seperti bak mandi, shower dan lainnya.

Ketika terbentur korban akan mengalami pusing, sakit kepala dan kehilangan kesadaran untuk sementara waktu bahkan cedera tulang ekor jika ia jatuh dalam posisi duduk. Jika korban mengalami gegar otak harus segera mendapatkan pertolongan pertama.