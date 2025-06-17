Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Jatuh dari Kamar Mandi Bisa Berakibat Fatal hingga Meninggal? Simak Penjelasan dan Pencegahannya!

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |11:35 WIB
Kenapa Jatuh dari Kamar Mandi Bisa Berakibat Fatal hingga Meninggal? Simak Penjelasan dan Pencegahannya!
Kenapa Jatuh dari Kamar Mandi Bisa Berakibat Fatal hingga Meninggal? Simak Penjelasan dan Pencegahannya! (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa jatuh dari kamar mandi bisa berakibat fatal hingga meninggal? Kabar duka datang dari Gustiwiw seorang Penyiar Radio sekaligus Produser Musik yang wafat di Bandung pada Minggu, 15 Juni 2025 karena jatuh di kamar mandi.

Namun pertanyaannya, kenapa jatuh dari kamar mandi bisa berakibat fatal hingga meninggal? Salah satu penyebabnya yakni peralatan di kamar mandi memiliki material yang keras, sehingga ketika seseorang terpeleset di kamar mandi kepala akan terbentur dan dapat menyebabkan gegar otak bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat.

Sebagian orang terjatuh di kamar mandi dikarenakan permukaan lantai yang licin sehingga membuat seseorang terpeleset di kamar mandi. Selain itu, pingsan dan serangan stroke yang tiba-tiba juga dapat menjadi penyebab seseorang terjatuh di kamar mandi.

Dilansir dari Nile Post, Selasa (17/6/2025), ketika jatuh terpeleset di kamar mandi, bagian tubuh terutama kepala korban rentan terbentur berbagai perlengkapan kamar mandi yang materialnya keras dan ujungnya tajam, seperti bak mandi, shower dan lainnya.

Ketika terbentur korban akan mengalami pusing, sakit kepala dan kehilangan kesadaran untuk sementara waktu bahkan cedera tulang ekor jika ia jatuh dalam posisi duduk. Jika korban mengalami gegar otak harus segera mendapatkan pertolongan pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/612/2948423/cara-mudah-bersihkan-kamar-mandi-dengan-bahan-bahan-yang-ada-di-dapur-NZUBzlSiS9.jpg
Cara Mudah Bersihkan Kamar Mandi dengan Bahan-Bahan yang Ada di Dapur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/27/481/2401773/alasan-kenapa-kamar-mandi-harus-bersih-dan-sehat-AXED4VaiLa.jpg
Alasan Kenapa Kamar Mandi Harus Bersih dan Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/27/612/2351906/4-desain-kamar-mandi-keren-boleh-dicoba-nih-nMbsaAmdPb.jpg
4 Desain Kamar Mandi Keren, Boleh Dicoba Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/27/196/2252534/mewahnya-desain-kamar-mandi-5-artis-cantik-ayu-ting-ting-kok-pilih-closet-jongkok-qDwbvTYiKE.jpeg
Mewahnya Desain Kamar Mandi 5 Artis Cantik, Ayu Ting Ting Kok Pilih Closet Jongkok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/25/196/2158195/3-motif-ubin-kamar-mandi-anti-mainstream-nomor-1-corak-bunga-LI7FMC3dKC.jpg
3 Motif Ubin Kamar Mandi Anti-Mainstream, Nomor 1 Corak Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/18/196/2131419/menjadi-sarang-kuman-seberapa-sering-kamar-mandi-perlu-dibersihkan-K7OjYDuss1.jpg
Menjadi Sarang Kuman, Seberapa Sering Kamar Mandi Perlu Dibersihkan?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement