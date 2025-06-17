Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Pasangan Ini Buktikan Cinta Sejak SD Bisa ke Pelaminan

Clarisa Adiana , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |11:06 WIB
Viral! Pasangan Ini Buktikan Cinta Sejak SD Bisa ke Pelaminan
JAKARTA – Hubungan asmara sejak kecil yang kerap dipandang hanya sebagai “cinta monyet”, kini terbukti dapat berujung ke jenjang pernikahan dan menjadi viral.

Sebuah unggahan viral dari akun TikTok @yk.arin dikutip Selasa (17/6/2025) menunjukkan deretan foto perjalanan cinta sepasang kekasih yang telah bersama sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) hingga akhirnya menikah.

Viral! Pasangan Ini Buktikan Cinta Sejak SD Bisa ke Pelaminan

Dalam video slide yang diunggah, terlihat potret kebersamaan mereka dari masa SD, SMP, SMA, kuliah, hingga hari pernikahan. Cerita tersebut disampaikan lewat sebuah caption yang penuh makna: “I married my first love! Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah.”

Unggahan tersebut langsung menarik perhatian warganet. Banyak yang merasa takjub sekaligus terharu dengan perjalanan panjang cinta pasangan tersebut.

Viral! Pasangan Ini Buktikan Cinta Sejak SD Bisa ke Pelaminan

“DARI SD!!! BAYANGIN AJA DARI SD WOIIIIIIIIII,” tulis akun @Ini*** dengan penuh keterkejutan.

