HOME WOMEN LIFE

6 Potret Anak-Anak Mulan Jameela saat di Siraman Al Ghazali, Salim ke Maia Estianty hingga Foto Keluarga

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |09:54 WIB
6 Potret Anak-Anak Mulan Jameela saat di Siraman Al Ghazali, Salim ke Maia Estianty hingga Foto Keluarga
Potret Anak-Anak Mulan Jameela saat di Siraman Al Ghazali, Salim ke Maia Estianty hingga Foto Keluarga
A
A
A

JAKARTA - Potret anak-anak Mulan Jameela saat di siraman Al Ghazali menjadi bahan perbincangan netizen. Perilaku yang sopan santu dengan para tamu, membuat keempat anak dari Mulan Jameela ini mendapat perhatian khusus.

Momen emosional dirasakan oleh Ahmad Dhani dan Maia Estianty pada saat anak sulungnya, Al Ghazali telah resmi menikah dengan Alyssa Daguise. Sebagai keluarga Jawa dan Sunda tentunya mereka akan menjalani berbagai acara sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, seperti siraman.

Seluruh keluarga besar Al turut hadir dalam prosesi siraman ini, termasuk anak-anak Mulan Jameela. Berikut enam potret anak Mulan Jameela saat di siraman Al Ghazali, Selasa (17/6/2025):

1. Duduk Bersebelahan dengan El dan Dul

Potret Anak-Anak Mulan Jameela saat di Siraman Al Ghazali
Potret Anak-Anak Mulan Jameela saat di Siraman Al Ghazali

Seluruh keluarga ikut menghadiri acara siraman Al Ghazali, mulai dari El, Dul, Shafeea, Tiara, Rafly dan Ali. Meskipun berasal dari ayah dan ibu yang berbeda, mereka terlihat sangat kompak dan akur dengan duduk bersebelahan untuk menyaksikan acara siraman tersebut.


2. Salam dan Cium Tangan Bunda Maya

Potret Anak-Anak Mulan Jameela saat di Siraman Al Ghazali
Potret Anak-Anak Mulan Jameela saat di Siraman Al Ghazali

Anak-anak dari Mulan Jameela terlihat sangat sopan dan santun, seperti yang tampak dalam unggahan Youtube @AHMADDHANIDALAMBERITA. Saat Maia tiba di lokasi, mereka menyambutnya dengan salam dan mencium tangannya sebagai bentuk penghormatan.

Maia pun membalas dengan senyuman ramah yang hangat. Momen langka ini langsung menarik fokus para netizen karena sikap sopan dan santun dari anak-anak Mulan 


3. Foto Bersama Keluarga Besar

Potret Anak-Anak Mulan Jameela saat di Siraman Al Ghazali
Potret Anak-Anak Mulan Jameela saat di Siraman Al Ghazali

Acara siraman Al Ghazali menjadi sorotan dari netizen karena momen yang paling ditunggu-tunggu, di mana Maia dan Mulan dipertemukan dalam satu acara. Hal ini membuat netizen terharu dengan sikap kerendahan hati dari Maia. 

“Bunda Maia emang wanita baik, di balik rasa sakit yang dulu ia terima tetap tegar dan sekarang Alhamdulillah dapet suami yang baik,” tulis @sit**

 

