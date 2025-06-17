Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramai Tren Sedot Lemak, Ini Tips Langsing Alami ala Dokter Zaidul Akbar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |08:46 WIB
Ramai Tren Sedot Lemak, Ini Tips Langsing Alami ala Dokter Zaidul Akbar
Ramai Tren Sedot Lemak, Ini Tips Langsing Alami ala Dokter Zaidul Akbar, (Foto: Kurma/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sedot lemak merupakan bagian dari operasi untuk penyedotan dan menghilangkan lemak dari area tubuh tertentu seperti perut, pinggul, paha, bokong, lengan, atau leher. Kini, melakukan sedot lemak atau liposuction menjadi hal yang biasa dilakukan untuk mendapat bentuk tubuh yang diinginkan.

Salah satu alasan banyak masyarakat melakukan metode ini ialah ingin mendapat bentuk tubuh yang indah dengan instan. Padahal, butuh cara alami dan proses bila menginginkan body goals yang menjadi dambaan.

Lantaran memiliki risiko yang tinggi, Anda bisa melakukan beberapa cara alami untuk melangsingkan badan ketimbang melakukan sedot lemak dengan prosedur yang tak tepat. Cara alami ini bahkan direkomendasikan oleh dr Zaidul Akbar.

Seperti apa cara alaminya? Yuk simak tipsnya dari kanal YouTube, dr Zaidul Akbar Official, Selasa (17/6/2025).

dr Zaidul Akbar menjelaskan menurunkan berat badan sebenarnya tidaklah susah. Salah satu cara alami yang paling ampuh untuk menurunkan bobot tubuh ialah defisit kalori.

“Kalau jumlah kalori yang masuk lebih sedikit dari yang keluar, berat badan akan turun. Itu defisit namanya,” ungkap dr Zaidul Akbar.

Melakukan defisit kalori ini dengan mengurangi asupan-asupan pangan yang menjadi penyebab naiknya berat badan. Beberapa makanan tersebut ialah yang mengandung gula dan tepung.

Ia menjelaskan dengan mengurangi asupan makanan tersebut, maka jumlah kalori akan berkurang sehingga bobot tubuh bisa turun dengan alami.

Salah satu asupan yang dianjurkan ialah mengonsumsi kurma dan butter. Dua makanan tersebut mengandung serat, karbohidrat dan lemak yang dibutuhkan untuk tubuh, namun tidak berlebihan.

“Cara paling mudah mengurangi berat badan adalah kurangi makan nasi putih, tepung dan gula pasir. Didefisitikan kalorinya,” jelasnya.

“Bisa dengan makan kurma dan butter. Butter atau lemak dari sapi yang hidupnya bebas. Nah, itu karbonya dapat, lemaknya dan seratnya juga dapat, lalu minum. Kemudian bisa makan sayur-sayuran,” tambah dr Zaidul.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3185941/diet-o7Yd_large.jpg
Mau Panjang Umur? Coba Pakai Pola Makan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/298/3183933/diet-r9xA_large.jpg
Lagi Diet? Cobain 4 Camilan Ini Enggak Bikin Gendut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3177903/diet-po47_large.jpg
Diet Intermittent Fasting Enggak Boleh Sembarangan, Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177272/diet-W4YT_large.jpg
Tips Diet Sehat untuk Perempuan yang Sudah Menopause
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/482/3172241/saykoji-UBxt_large.jpg
Saykoji Turun Berat Badan dari 150 ke 91 Kg, Ubah Hidup demi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/482/3172136/saykoji-ktAY_large.jpg
Bikin Komunitas @temanjalanpanjang, Saykoji Ajak Ratusan Orang Jalan di GBK
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement