HOME WOMEN TRAVEL

Pantai Bodur, Destinasi Wisata Rekomendasi Adhe Tora untuk si Pemburu Sunset

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |23:54 WIB
Pantai Bodur, Destinasi Wisata Rekomendasi Adhe Tora untuk si Pemburu Sunset. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Siapa bilang liburan mewah harus jauh-jauh ke Bali atau Lombok? Content creator traveling dan gaya hidup Adhe Tora menghadirkan surga tersembunyi yang lokasinya sejengkal dari Jakarta.

Tapi percaya tak percaya, 90 persen dari Anda pasti belum pernah mendengar namanya. Destinasi apakah yang akan dituju Adhie Tora kali ini?

Perjalanan Adhe dimulai dari Tol Serang Timur menuju sebuah private beach yang sangat eksklusif. Saking privatenya, Adhe sempat ditahan di gerbang karena dianggap bukan tamu hotel.

Tapi tenang, kalau menginap di Tanjung Lesung Beach Resort, Anda hanya tinggal menunjukkan voucher lalu langsung menuju ke Pantai Bodur. Di sini, Anda bisa menikmati kilau matahari terbenam yang sangat indah.

Adhe Tora tak sekadar kasih pemandangan indah. Dia juga membawa Anda melihat pengalaman menginap di Pantai Bodur, dari fitur kamar hotel, sewa sepeda listrik buat keliling hotel, hingga cerita pentingnya AC kalau menginap di cottage pinggir pantai.




Telusuri berita women lainnya
