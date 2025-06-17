Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Jangan Sepelekan Tomat, Punya Segudang Manfaat hingga Turunkan Kolesterol

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |06:19 WIB
Jangan Sepelekan Tomat, Punya Segudang Manfaat hingga Turunkan Kolesterol
Jangan Sepelekan Tomat, Punya Segudang Manfaat hingga Turunkan Kolesterol (Foto: Freepik)
TOMAT ternyata punya segudang manfaat salah satunya meningkatkan imunitas tubuh. Manfaat ini diperlukan tubuh saat menghadapi cuaca yang tak menentu yang kini melanda Indonesia.

Panas dan hujan yang mulai melanda sejumlah wilayah di Tanah Air ini mengharuskan masyarakat menjaga kesehatan dan imunitas tubuh.

Tak hanya dengan suplemen dan berolahraga, Anda juga bisa meningkatkan imunitas tubuh menggunakan bahan-bahan alami salah satunya tomat.

jus tomat

Tomat merupakan salah satu sayuran yang sering dikonsumsi masyarakat. Siapa sangka, tomat ini juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh di tengah musim pancaroba ini.

Mau tahu, manfaat apa saja dari tomat yang dapat meningkatkan imunitas tubuh? Yuk simak informasinya dilansir WebMD dan Healthline, Rabu (18/6/2025).

1. Melawan Radikal Bebas

Tomat kaya akan zat yang disebut likopen. Ini memberi mereka warna merah cerah dan membantu melindungi mereka dari sinar ultraviolet matahari. Likopen adalah antioksidan dan berguna untuk melawan molekul yang disebut radikal bebas yang dapat merusak sel dan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh Anda.

Makanan tinggi likopen, seperti tomat, dapat menurunkan kemungkinan Anda terkena kanker paru-paru, perut, atau prostat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka mungkin membantu mencegah penyakit pada pankreas, usus besar, tenggorokan, mulut, payudara, dan leher rahim.

 

