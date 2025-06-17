10 Manfaat Kesehatan Kacang Arab, Cocok untuk Diet hingga Jantung Sehat

JAKARTA - Kacang Arab atau dikenal juga dengan chickpeas, kini tidak hanya menjadi camilan gurih yang digemari banyak orang, tapi juga mulai dikenal luas karena kandungan gizinya yang luar biasa.

Dalam sebuah video edukatif dr. Erta P.W., SpJP, FIHA, seorang dokter spesialis jantung, memberikan informasi penting mengenai 10 manfaat kacang Arab bagi kesehatan tubuh yang dibagikan di akun TikTok @dr.erta, Selasa (17/6/2025):

Berikut 10 alasan mengapa kacang Arab layak masuk dalam menu harian Anda:

- Tinggi Protein Nabati: Cocok untuk pembentukan otot dan sumber energi sehat, terutama bagi vegetarian.

- Kaya Serat Alami: Membantu melancarkan sistem pencernaan serta memberikan rasa kenyang lebih lama.

- Rendah Lemak Jenuh: Baik dikonsumsi untuk mendukung kesehatan jantung dan mengontrol kadar kolesterol.

- Indeks Glikemik Rendah: Berperan dalam mengatur gula darah agar tetap stabil, ideal untuk penderita diabetes.

- Mengandung Zat Besi: Membantu mencegah anemia secara alami, terutama bagi wanita dan anak-anak.

- Sumber Kalsium dan Magnesium: Bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang dan otot.

- Cemilan Ramah Diet: Memiliki kandungan kalori yang rendah namun tetap membuat kenyang, pas untuk diet penurunan berat badan.

- Dukung Kesehatan Otak: Mengandung folat dan vitamin B kompleks yang baik untuk fungsi otak dan daya ingat.

- Baik untuk Ibu Hamil: Kandungan nutrisinya mendukung perkembangan janin dan kesehatan ibu.

- Bebas Gluten & Minim Risiko Alergi: Aman dikonsumsi oleh penderita intoleransi gluten atau alergi makanan tertentu.

Dengan segala manfaat ini, tak heran jika kacang Arab semakin direkomendasikan oleh para ahli kesehatan. Selain lezat, camilan ini bisa menjadi pilihan tepat untuk menunjang gaya hidup sehat.



(Kemas Irawan Nurrachman)