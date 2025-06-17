Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menbud Fadli Zon Resmikan Miniatur Taman Budaya Bali Pertama di Eropa

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |20:53 WIB
Menbud Fadli Zon Resmikan Miniatur Taman Budaya Bali Pertama di Eropa
Menbud Fadli Zon meresmikan miniatur taman budaya Bali di kawasan wisata Dolina Charlotty, Kota S?upsk, Polandia. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

POLANDIA - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon meresmikan pembukaan Bali Indah Cultural Park atau miniatur taman budaya Bali di kawasan wisata Dolina Charlotty, Kota Słupsk, Polandia, pada Senin 16 Juni 2025.

Peresmian miniatur Indonesia pertama di wilayah Eropa ini juga menjadi momentum penting dalam memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Polandia, sekaligus memperkuat kerja sama kebudayaan antar kedua negara.

Turut hadir dalam acara ini Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, Wakil Menteri Pariwisata dan Olahraga Polandia Piotr Borys, Wakil Menteri Dalam Negeri Polandia Czesław Mroczek, Ketua Grup Persahabatan Parlemen Polandia–Indonesia Krzysztof Gadowski, serta sejumlah anggota parlemen dan kepala daerah Polandia, dan tokoh budaya dari kedua negara.

Dalam sambutannya, Menteri Fadli menyampaikan bahwa taman budaya ini merupakan simbol persahabatan Indonesia dan Polandia, sekaligus simpul strategis diplomasi budaya Indonesia di Eropa.

“Melalui taman budaya ini, kita dapat mempromosikan keberagaman budaya Indonesia ke publik Eropa yang lebih luas, sekaligus menanam benih pertukaran budaya yang akan tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang,” ujarnya.

Wakil Menteri Pariwisata dan Olahraga Republik Polandia Piotr Borys juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran kawasan budaya Bali Indah sebagai simbol persahabatan kedua negara.

      
Telusuri berita women lainnya
