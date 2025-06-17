Mitos atau Fakta Pemakaian Celana Ketat Menjadi Penyebab Kemandulan Pada Pria?

JAKARTA - Mitos atau Fakta pemakaian celana ketat menjadi penyebab kemandulan pada pria menarik untuk diulas. Pemakaian celana ketat bisa dianggap dapat memicu kemandulan bagi pria, benarkah demikian?

Dokter spesialis Andrologi, dr Widya Juwit, dalam unggahan tiktok @andrologi_drwidya, menjelaskan penggunaan celana ketat memiliki dampak terhadap kesuburan pada pria.

Untuk menjaga kesuburan, dr Widya Juwita menyarankan bagi para pria gunakan celana yang longgar dan hindari penggunaan celana dalam berlapis.

“Ingin menjaga kesuburan, gunakan celana yang longgar dan hindari penggunaan celana dalam berlapis agar produksi sperma tetap optimal dan kesuburan anda tetap terjaga,” ujarnya, Selasa (17/6/2025).

Dilansir dari BBC, produksi sprema sensitif saat suhu di atas 34˚C atau 92˚F. Ketika memakai celana yang ketat, skrotum akan lebih menempel ke kulit dan suhunya menjadi meningkat atau lebih hangat. Sedangkan ketika memakai celana yang longgar, suhunya akan lebih terjaga atau tetap dingin karena aliran udara lebih bagus.