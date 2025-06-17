Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Mitos atau Fakta Pemakaian Celana Ketat Menjadi Penyebab Kemandulan Pada Pria?

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |08:33 WIB
Mitos atau Fakta Pemakaian Celana Ketat Menjadi Penyebab Kemandulan Pada Pria?
Mitos atau Fakta Pemakaian Celana Ketat Menjadi Penyebab Kemandulan Pada Pria? (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mitos atau Fakta pemakaian celana ketat menjadi penyebab kemandulan pada pria menarik untuk diulas. Pemakaian celana ketat bisa dianggap dapat memicu kemandulan bagi pria, benarkah demikian?

Dokter spesialis Andrologi, dr Widya Juwit, dalam unggahan tiktok @andrologi_drwidya, menjelaskan penggunaan celana ketat memiliki dampak terhadap kesuburan pada pria.

Untuk menjaga kesuburan, dr Widya Juwita menyarankan bagi para pria gunakan celana yang longgar dan hindari penggunaan celana dalam berlapis.

“Ingin menjaga kesuburan, gunakan celana yang longgar dan hindari penggunaan celana dalam berlapis agar produksi sperma tetap optimal dan kesuburan anda tetap terjaga,” ujarnya, Selasa (17/6/2025).

Dilansir dari BBC, produksi sprema sensitif saat suhu di atas 34˚C atau 92˚F. Ketika memakai celana yang ketat, skrotum akan lebih menempel ke kulit dan suhunya menjadi meningkat atau lebih hangat. Sedangkan ketika memakai celana yang longgar, suhunya akan lebih terjaga atau tetap dingin karena aliran udara lebih bagus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/06/11/194/1412472/top-fashion-9-aturan-memilih-jenis-celana-dalam-untuk-tidur-4jmgghkOpd.jpg
TOP FASHION 9: Aturan Memilih Jenis Celana Dalam untuk Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/10/09/481/1229335/waspada-celana-dalam-untuk-buah-zakar-berurat-yDFdONNH5P.jpg
Waspada, Celana Dalam untuk Buah Zakar Berurat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/10/09/481/1229091/ini-yang-terjadi-pada-mr-p-saat-pakai-celana-ketat-aUsq6JKLWs.jpg
Ini yang Terjadi pada Mr P saat Pakai Celana Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/10/09/481/1229073/kemaluan-infeksi-akibat-pakai-celana-dalam-ketat-8IKfnyAZHv.jpg
Kemaluan Infeksi Akibat Pakai Celana Dalam Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/482/3176077//telur-Fs0u_large.jpg
Mitos atau Fakta, Apakah Makan Banyak Telur Bisa Bikin Bisulan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/482/3168610//gigi_putih-n24S_large.jpg
Benarkah Kumur Air Garam Bisa Bikin Gigi Putih? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement