Terima Kasih, Indofest 2025 Sukses Memukau 59 Ribu Pengunjung

GELARAN Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2025 yang berlangsung dari 12 hingga 15 Juni 2025 di Hall B Jakarta International Convention Center (JlCC) sukses menarik perhatian 59.650 ribu pengunjung. Mereka datang untuk berburu perlengkapan kegiatan outdoor (luar ruangan) dalam pameran terbesar di Asia Tenggara ini.

Event yang sering disebut sebagai lebarannya anak outdoor itu sukses menjadi magnet bagi para pecintanya. Selama empat hari berlangsung transaksi yang berlangsung cukup besar sehingga para brand, jenama, hingga pelaku UMKM yang hadir merasakan dampak dari event Indofest.

Chief Executive Officer COS Event Disyon Toba mengatakan, event tahunan bagi pecinta outdoor ini mendapat atensi publik yang cukup luas sejak diadakan pada 2015 silam. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya para pecinta outdoor yang hadir.

“Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak. Ini menjadi hal yang tidak disangka-sangka antusiasme masyarakat," ujarnya.

"Para pencinta olahraga luar ruang bisa kembali lagi saat awal-awal tahun sejak kami selenggarakan 2015 silam, sehingga para anak muda bisa berkegiatan outdoor lebih banyak, dan lebih melegakannya bukan hanya pegiat outdoor saja yang senang. Para pebisnis outdoornya juga bisa senang juga lantaran barang-barang yang mereka jajakan bisa diminati,” katanya.

Disyon pun berharap, pada gelaran Indofest tahun depan, pihaknya akan menghadirkan berbagai inovasi terkait penyelenggaraan kegiatan. Ia juga berharap, semangat masyarakat untuk berkegiatan luar ruang dapat lebih tersebar luas dan menumbuhkan lebih banyak lagi aktivitas outdoor.