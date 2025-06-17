Cuma Satu Hari Saja! Makan HokBen Hemat Cuma RP1 dengan Voucher ShopeeFood Deals

Kolaborasi spesial dengan HokBen untuk pesan menu makanan hanya RP1 spesial pada 19 Juni 2025. (Foto: dok ist)

SHOPEEFOOD bekerja sama dengan HokBen menghadirkan promo spesial untuk menu pilihan HokBen hanya dengan RP1 pada 19 Juni 2025 melalui ShopeeFood Deals. Fitur terbaru ShopeeFood ini memungkinkan pelanggan mendapatkan voucher potongan harga lebih hemat di berbagai merchant yang dapat ditemukan di ShopeeFood pada aplikasi Shopee dan ShopeePay.

ShopeeFood akan mengadakan live streaming selama 8 jam non-stop di halaman ShopeeFood Deals pada aplikasi Shopee di 19 Juni 2025 mulai pukul 11.00 WIB.

Sesi live streaming ini menawarkan hadiah dengan total puluhan juta rupiah bersama dua kreator konten kenamaan pecinta kuliner, Aidan Mirza dan Gina Angelia. Dua sosok ini berhasil mencuri perhatian publik dengan konten kreatif dan inspiratif, yang diharapkan juga akan menambah keseruan sesi live streaming ShopeeFood Deals RP1.

Mudahnya Membeli Makanan Favorit lewat ShopeeFood Deals

Untuk menikmati penawaran spesial ini, pelanggan cukup membeli voucher HokBen menu Hoka Hemat 3 seharga RP1 pada halaman ShopeeFood Deals. Setelah itu, pelanggan dapat langsung menggunakan voucher di outlet HokBen yang dipilih.

Harga makanan akan otomatis dipotong saat pembayaran, sehingga pelanggan hanya perlu membayar ongkos kirim serta biaya tambahan lainnya. Promo ini cocok dinikmati bersama rekan kerja saat makan siang, maupun sebagai pilihan praktis dan ekonomis untuk santapan malam di rumah.

Sejak diluncurkan pada 2021, ShopeeFood terus menghadirkan kemudahan serta berbagai promo menarik guna meningkatkan pengalaman kuliner pelanggannya. Program seperti promo menu RP1 menjadi salah satu langkah untuk menciptakan momen istimewa yang dapat dinikmati oleh semua kalangan.

Cara menemukan penawaran Deals di halaman ShopeeFood pada aplikasi Shopee. (Foto: dok ist)

"Kolaborasi dengan HokBen menjadi bagian dari upaya kami dalam memperluas ragam penawaran menarik dan merupakan salah satu fokus utama dalam menghadirkan fitur ShopeeFood Deals bulan ini. Inisiatif ini diharapkan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan setia kami," ujar Rizkyandi Ramadhan, Head of Business Development ShopeeFood Indonesia.