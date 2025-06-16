Daniel Mananta Putuskan Tak Sekolahkan Anak di Sekolah Internasional yang Dukung LGBTQ

DANIEL Mananta memutuskan tidak memasukkan anaknya ke sekolah internasional yang mendukung gerakan "Woke Agenda" dengan menyediakan tiga toilet untuk gender laki-laki, perempuan dan netral.

Woke agenda merupakan gerakan yang menekankan pentingnya kesadaran mengenai berbagai isu keadilan sosial, seperti kesetaraan gender, mendukung berbagai hak LGBTQ, melawan diskriminasi ras, agama dan lainnya. Woke agenda merupakan sebuah hal yang normal di Amerika tetapi bukan suatu hal yang normal di Indonesia.

Hal ini bisa terlihat dari penyediaan toilet di Indonesia yang hanya menyediakan toilet khusus untuk gender laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan di Amerika yang menyediakan toilet untuk untuk gender laki-laki, perempuan dan netral.

Namun, salah satu sekolah internasional di daerah Jabodetabek yang dikunjungi oleh Daniel Mananta ternyata mendukung gerakan “Woke Agenda” ini dengan menyediakan tiga toilet seperti di Amerika.

Dalam unggahan Youtube @DanielManantaNetwork, dikutip Senin (16/6/2025), Daniel menceritakan pengalamannya saat ia sedang mencari sekolah untuk anaknya yang berusia 10 tahun. Ketika sampai di sekolah tersebut, ia langsung menuju ke resepsionisnya dan ia melihat tiga toilet yang tersedia untuk gender laki-laki, perempuan dan netral.

“Kemarin pas saya lagi ke sekolahan tersebut, saya datang saya ke resepsionisnya di situ udah ada wc untuk laki boys, perempuan girl sama gender neutral,” ungakpnya dalam vidio podcast tersebut.