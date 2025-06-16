Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Bayi Lahir dengan Berat 5,4 Kg, Dokter Ingatkan Risiko Kesehatan

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |19:25 WIB
Viral Bayi Lahir dengan Berat 5,4 Kg, Dokter Ingatkan Risiko Kesehatan
Viral Bayi Lahir dengan Berat 5,4 Kg, Dokter Ingatkan Risiko Kesehatan (Foto: Freepik)
A
A
A

VIRAL bayi lahir dengan ukuran di atas normal yakni 5,4 kg. Dokter menilai bayi berukuran besar perlu untuk diwaspadai. Meskipun bayi yang memiliki badan gemuk terlihat menggemaskan, kondisi tersebut bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan tertentu, sehingga dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Bayi baru lahir normal berat badannya berkisar 2,5-3,9 kg. Namun, di luar sana terdapat beberapa kasus yang di mana sang bayi lahir dengan berat badan melebihi batas normal.

Seperti video yang di unggah oleh dr. Ian Suryadi Suteja, M.Med Sc, Sp.A seorang Dokter Spesialis Anak sekaligus Konselor Pemberi Makan Bayi & Anak (PMBA). Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @iansuteja, ia merekam seorang bayi yang baru lahir dengan berat badan 5,4 kilogram. Menurutnya, ada beberapa faktor alasan mengapa seorang bayi baru lahir bisa memiliki berat badan di atas rata-rata, misalnya faktor genetik, ras atau etnis, serta kondisi medis ibu selama kehamilan.

“Ini ada beberapa faktor risikonya. Faktor genetik ya, jadi ternyata memang anak yang pertama juga lahirnya 4 kiloan dan ini anak yang kedua lebih besar lagi,” ungkap dr. Ian Suryadi Suteja, M.Med Sc, Sp.A selaku Dokter Spesialis Anak dalam video di Instagramnya, @iansuteja yang diunggah pada Minggu (15/06/2025).

Bayi terjatuh

“Bisa dilihat dari ras atau etnis, tetapi penelitian di Indonesia belum terlalu banyak. Terus yang ketiga adalah maternal diabetes ya, jadi kalau ibunya gula darahnya terlalu tinggi, juga meningkatkan risiko untuk terjadinya berat bayi yang besar. Nah, untuk kasus ini penyebab bayinya beratnya besar banget yang pertama adalah ibunya tuh sebelum hamil tuh sudah beratnya sudah memang besar sekali, 106 kg dan kenaikan berat badan ibunya waktu hamil juga besar sekali,” tambahnya.

Bayi yang lahir dengan ukuran besar dikhawatirkan mengidap gangguan kesehatan bawaan atau permasalahan-permasalahan kesehatan lainnya. Seperti yang dialami oleh bayi dalam rekaman dr. Ian Suryadi, bayi tersebut nafas dengan begitu cepat. Hal ini bisa juga disebabkan karena faktor paru-paru yang belum sepenuhnya berkembang, terutama karena proses persalinan dilakukan melalui operasi Caesar.

“Nah, kalau untuk bayi ini problemnya dia waktu lahir tuh nafasnya cepet banget, karena paru-parunya juga mungkin bukan belum ngembang karena habis di oprasi Caesar lahirannya.

 

Halaman:
1 2
      
