Viral Suami Serahkan Istri ke Selingkuhannya, Netizen: Salut Banget Gak Emosi

VIRAL seorang suami menyerahkan istri ke selingkuhannya. Dalam video yang beredar di media sosial, momen ini dilakukan di sebuah rumah dengan para warga yang menjadi saksi atas penyerahan tersebut.

Dilansir dari unggahan Instagram pada akun @feedgramindo, Senin (16/6/2025), sang istri ketahuan selingkuh dengan suami orang dan ditalak oleh suami. Selingkuhannya pun juga ditalak oleh istrinya. Kejadian ini diikuti dengan tangis suami serta istri yang berada di sana.

”Kau ku talak, jadi aku pun ga menyangka, kau tidak ada hak lagi, kau ku cerai,” lugas suami.

Istri menangis menerima talak tersebut dengan rasa sedih dan penyesalan. Lalu suami melakukan serah terima ke selingkuhannya secara langsung dan ikhlas dengan menjabat tangannya .

”Kuserahkan istri ku ke kau ya, kau jaga baik-baik, jangan sampai kau melakukan hal yang tidak diinginkan. Nikahi lah dia dengan tanggung jawab lahir dan batin,” kata sang suami.

Selingkuhannya pun menerima penyerahan tersebut, lalu meminta maaf pada sang suami. Selingkuhan juga memeluk suami yang sedang bersedih dengan cukup erat. Istri dengan tangisannya pergi meninggalkan tempat tersebut.