Maia Estianty Pakai Perhiasan Mirip Putri Diana di Pernikahan Al Ghazali, Netizen Syok Harganya Tembus Puluhan Miliar

JAKARTA - Penampilan Maia Estianty saat menghadiri pernikahan putranya, Al Ghazali, dan Alyssa Daguise sukses mencuri perhatian publik.

Tampil anggun dan menawan dalam balutan kebaya yang elegan, Maia tampak memukau dengan deretan perhiasan mewah yang dikenakannya. Tak hanya menjadi sorotan karena pesonanya, harga perhiasan Maia pun membuat publik tercengang.

Maia Estianty Pakai Perhiasan Mirip Putri Diana di Pernikahan Al Ghazali

Dalam video unggahan di kanal YouTube Maia AlElDul TV dikutip pada Selasa (17/6/2025), terlihat momen di balik layar saat Maia bersiap-siap mengenakan berbagai aksesori, mulai dari kalung, gelang, hingga bross. Namun, Maia justru tampak kebingungan harus memilih mana yang akan dipakai.

Irwan Mussry, suami Maia Estianty, meminta pendapat dari putranya El Rumi dan kekasihnya, Syifa Hadju, mengenai apakah bross tambahan perlu dikenakan atau tidak. Syifa sempat menyarankan agar Maia tidak memakai bross tersebut agar penampilannya tidak terlalu ramai.

“Keramean, Bund,” ucap Syifa.

“Udah bagus gitu aja, nggak usah pakai ininya (bross),” tambah Syifa sambil menunjuk kalung yang sudah dikenakan Maia.

Maia Estianty Pakai Perhiasan Mirip Putri Diana di Pernikahan Al Ghazali

Namun, Irwan justru berseloroh pada Syifa, “Kenapa nggak kamu aja yang pakai ini?”

Tak berselang lama, komentar netizen mulai membanjiri media sosial, khususnya setelah seorang pengguna mengungkap fakta mengejutkan soal harga perhiasan yang dipakai Maia Estianty.

“Silakan cek di Google dengan kata kunci ‘Bulgari Burma No Heat Sapphire Jewelry Suite’, satu paket berisi kalung, gelang, anting, dan cincin tersebut dibanderol seharga USD578.000 atau setara Rp10 miliar! Itu belum termasuk ongkir dan pajak bea cukai masuk Indonesia. Kembarannya Lady Diana, loh,” tulis seorang warganet.