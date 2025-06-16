Jenguk Anak Thoriq, Ameena Panggil Aaliyah Ibu

PERTAMA kali menjenguk Aaliyah Massaid setelah melahirkan, Ameena sudah tak memanggilnya dengan sebutan “Aunty Aal” lagi melainkan “Ibu”.

Dalam unggahan tiktok @aureliehermansyahatta, dikutip Senin (16/6/2025), Atta dan Aurel pertama kali membawa kedua anaknya untuk menjenguk anak pertama Thoriq dan Aaliyah, Ahmad Arash Omara Thoriq di Rumah Sakit.

Sesampainya di rumah sakit dan bertemu dengan Aaliyah, Ameena langsung memanggilnya dengan sebutan “Ibu” yang kemudian di sambut lembut oleh Aaliyah.

“Manggilnya Ibu,” ucapnya menggemaskan dalam postingan tersebut

“Iya cinta ku,” balas Aaliyah dengan lembut

Dibalik sebutan hangat yang diberikan Ameena kepada Aaliyah, ternyata sebelum berangkat ke rumah sakit Aurel telah memberi tau kepada Ameena agar memanggil Aaliyah dengan panggilan “Ibu” bukan lagi “Aunty Aal”

“Eh nanti manggilnya Ibu loh udah bukan aunty Aal lagi ya, manggilnya siapa ?,” tanya Aurel

“Ibu,” ucap Ameena.