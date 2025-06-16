Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Terapi Akupuntur Tanpa Jarum untuk Penyakit Stroke

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |21:15 WIB


JAKARTA — Terapi akupuntur tanpa jarum bisa meringankan penyakit stroke, syaraf kejepit hingga scoliosis. Genqi Coach Erika Halim membagikan pengalaman pasca melahirkan anak pertamanya yang mengalami patah tulang ekor.

Dirinya mencoba terapi akupunktur yang menggunakan metode bio elektrik perpaduan akupuntur dan frekuensi . Pengalaman akibat patah tulang ekor dan mati rasa pinggang ke bawah dan sembuh total  pada akhirnya membuatnya serius untuk mengembangkan terapi akupuntur tanpa jarum.

“Terapi kesehatan akupuntur tanpa jarum dengan menggabungkan metode tradisional chinese medicine dengan frekuensi budaya barat bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk untuk melancarkan peredaran darah dan membuka meridian yang tersumbat dan dapat membantu kesehatan kita, "ujar Erika, Senin (16/6/2025).

Terapi ini mulai dikenal di Indonesia untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti stroke, pasca stroke, syaraf kejepit, prostat, detoks, asam lambung, insomnia, skoliosis, tiroid, kegemukan dan memperbaiki metabolisme termasuk memperbaiki vitalitas untuk pria.

Menurut Yvone Laoshi, manusia kadang lalai dalam menjalankan pola hidup yang baik. Mulai dari faktor makanan dan gaya hidup, sampai dengan menganggap remeh kesehatan setiap individual. Yvone juga mengingarkan untuk orang yang khususnya sudah memasuki usia 40 tahun sangat penting untuk rutin memeriksa kondisi tubuhnya, sebab jika dibiarkan meski sudah ada gejala awal, nantinya akan berdampak yang lebih besar dan akan berbahaya.

 

Telusuri berita women lainnya
