Tiket Ludes dalam 3 Jam, Arunika Fun Run x Next Hotel Yogyakarta Hadirkan Energi Baru di Yogyakarta

YOGYAKARTA — Lebih dari 200 peserta memeriahkan Arunika Fun Run x Next Hotel Yogyakarta, sebuah ajang olahraga dan hiburan yang digelar di area parkir Next Hotel Yogyakarta.

Acara ini terbuka gratis untuk umum dan sukses menciptakan atmosfer penuh semangat dan kebersamaan di Minggu pagi. Tak tanggung-tanggung, kuota pendaftaran habis hanya dalam waktu 3 jam sejak dirilis secara online.

Arunika Fun Run x Next Hotel Yogyakarta Hadirkan Energi Baru di Yogyakarta. (Foto: MNC Media)

Pada acara kali ini, Fun Run 6K menjadi highlight acara. Para peserta berlari menempuh rute sejauh 6 kilometer sambil menikmati suasana pagi Yogyakarta. Selain itu, peserta mengikuti sesi zumba bersama instruktur profesional.

Tak hanya olahraga, acara ini juga dipenuhi hiburan dan hadiah menarik. Dari doorprize berupa voucher menginap di Next Hotel, uang tunai, voucher AHA! Cafe, akses kolam renang, dan permainan billiard.

Semua peserta juga mendapatkan free refreshment dan kesempatan untuk berfoto seru di berbagai spot Instagramable. “Arunika Fun Run adalah komitmen kami menghadirkan pengalaman menyenangkan dan menyehatkan bagi masyarakat,” kata Hartoyo, General Manager Next Hotel Yogyakarta.