Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Untold Story GTV: Asal-Usul Kota hingga Misteri di Penjuru Indonesia

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |21:04 WIB
Untold Story GTV: Asal-Usul Kota hingga Misteri di Penjuru Indonesia
Untold Story GTV: Asal-Usul Kota hingga Misteri di Penjuru Indonesia. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Jejak misteri di Indonesia masih banyak yang belum sepenuhnya terungkap. Karena itu, GTV menghadirkan Untold Story, program yang mengajak Anda menyelami sisi tersembunyi Nusantara.

Dipandu Jennifer Evelyn, Imelda Laurentsia, Angelina Aqila, dan Syntia Fitriyani, program ini tak hanya mengungkap fenomena yang tak kasatmata namun juga menelusuri budaya dan kepercayaan lokal yang masih hidup hingga sekarang.

Setiap episodenya membawa penonton ikut menjelajahi tempat-tempat yang mungkin pernah Anda lewati. Sebut saja Gua Belanda dan Gua Jepang di Bandung yang dipercaya menyimpan jiwa-jiwa tertinggal dari masa penjajahan. 

Atau, Jembatan Pasupati yang menyimpan kisah tumbal menyeramkan. Sementara di Malang, ada Air Terjun Coban Pelangi yang menjadi latar cerita penunggu gaib yang melegenda.

Kamu juga akan diajak ke Pontianak, di mana kisah asal-usul kota ini berkaitan erat dengan sosok astral perempuan yang dipercaya menebar teror. Di Jember, Patemon yang tampak seperti kolam pemandian biasa ternyata menyimpan banyak misteri. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189635//mnc_media-cAvZ_large.jpg
Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28,  MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/206/3188256//gtv_big_movies-xWM9_large.jpg
GTV Big Movies Hadir dengan Kualitas Gambar Super Jernih di Channel 30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/598/3188186//animasi_gtv-4csz_large.jpg
Kini Hadir di Channel 30, GTV Siap Manjakan Penonton Cilik dengan Animasi Seru Tiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188122//gtv_channel_30-9GMD_large.jpg
Kini GTV Hadir di Channel 30, Gambar Lebih Jernih dan Stabil untuk Nonton New Family 100
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188059//saksikan_perjuangan_timnas_indonesia_u_22_di_sea_games_2025_di_gtv-RqcG_large.jpg
Cara Nonton Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025: Scan Ulang GTV di Channel 30 Biar Makin Jernih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/598/3187130//gtv_big_movies-Ql47_large.JPG
Film Penuh Adrenalin Tanpa Henti di GTV Big Movies!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement