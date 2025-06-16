Untold Story GTV: Asal-Usul Kota hingga Misteri di Penjuru Indonesia

Untold Story GTV: Asal-Usul Kota hingga Misteri di Penjuru Indonesia. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Jejak misteri di Indonesia masih banyak yang belum sepenuhnya terungkap. Karena itu, GTV menghadirkan Untold Story, program yang mengajak Anda menyelami sisi tersembunyi Nusantara.

Dipandu Jennifer Evelyn, Imelda Laurentsia, Angelina Aqila, dan Syntia Fitriyani, program ini tak hanya mengungkap fenomena yang tak kasatmata namun juga menelusuri budaya dan kepercayaan lokal yang masih hidup hingga sekarang.

Setiap episodenya membawa penonton ikut menjelajahi tempat-tempat yang mungkin pernah Anda lewati. Sebut saja Gua Belanda dan Gua Jepang di Bandung yang dipercaya menyimpan jiwa-jiwa tertinggal dari masa penjajahan.

Atau, Jembatan Pasupati yang menyimpan kisah tumbal menyeramkan. Sementara di Malang, ada Air Terjun Coban Pelangi yang menjadi latar cerita penunggu gaib yang melegenda.

Kamu juga akan diajak ke Pontianak, di mana kisah asal-usul kota ini berkaitan erat dengan sosok astral perempuan yang dipercaya menebar teror. Di Jember, Patemon yang tampak seperti kolam pemandian biasa ternyata menyimpan banyak misteri.