Irwan Mussry Puji Beskap Buatan Anne Avantie: Magic Hand

PASANGAN selebritis Alyssa Daguise dan Al Ghazali resmi mengikat janji suci pernikahan pada Senin (16/6/2025). Salah satu momen yang mencuri perhatian publik datang dari penampilan ibu Al, Maia Estianty, dan suaminya, Irwan Mussry.

Keduanya membuat netizen salah fokus karena tampilan memukau mereka, dengan balutan busana adat karya desainer ternama Indonesia, Anne Avantie membuat mereka terlihat serasi.

Pada saat akad pernikahan Al dan Alyssa, Irwan Mussry tampil gagah dalam beskap yang ia gunakan. Beskap rancangan Anne Avantie ini dirancang dengan menggunakan kain brokat eksklusif yang dipadukan dengan kain batik bernuansa coklat keemasan. Bukan hanya netizen saja yang terkesan dengan karya Anne Avantie, tetapi Irwan Mussry juga turut memberikan pujian kepadanya.

“The magic hand,” puji Irwan Mussry kepada Anne Avantie yang telah membuat beskap untuk acara akad Al dan Alyssa dengan begitu istimewa.

Selain pakaian yang Irwan gunakan, aksesori tambahan seperti bros batu zamrud dan blangkon membuat penampilannya semakin sempurna dan berwibawa. Tampilannya terpancar di video yang diunggah oleh Anne melalui akun Instagram sang desainer, @anneavantieheart.

Tak hanya Irwan, Maia juga terlihat sangat elegan dan anggun mengenakan kebaya berdesain klasik modern berwarna hijau mint. Kebaya yang digunakan oleh Maia memang sengaja dirancang dengan detail brokat payet, bordir rumit, serta kerah tinggi yang memberikan kesan elegan sekaligus sopan.

“Ini detail belakangnya mbak Maia ini toh, karena untuk akad nikah, bunda bikin sopan ya belakangnya, rapi banget detailnya” jelas Anne Avantie dengan menunjukkan detail-detail belakang kebaya Maia.