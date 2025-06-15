5 Fakta Gagasan Wisata Kucing di Kepulauan Seribu, Terinspirasi Pulau Aoshima Jepang

JAKARTA - Fakta-fakta rencana pembuatan pulau kucing di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu menarik dibahas. Gagasan ini diusulkan Animal Defender Indonesia dan disambut baik Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Dia berharap lokasi wisata itu bisa meningkatkan revenue atau pendapatan pariwisata DKI Jakarta seperti di Jepang.

Berikut sejumlah fakta terkait wacana wisata pulau kucing di Kepulauan Seribu, Minggu (15/6/2025).

1. Terinspirasi Jepang

Pramono mengatakan, gagasan mengenai pulau kucing sebenarnya bukan hal yang baru karena sudah direalisasikan di Pulau Aoshima di Jepang. Pramono berharap, adanya wisata pulau kucing bisa meningkatkan pendapatan di Pulau Seribu.

“Di Jepang itu sudah dilakukan, dan pulau kucing di Jepang itu menjadi tempat tujuan wisata yang luar biasa. Semua orang pengen datang, karena memang komunitas cat lover ini kan gede banget, termasuk di Jakarta ini. Saya yakin lah di sini juga ada, hanya memang belum mendapatkan ruang yang baik," kata Pramono,” ucap Pramono.

2. Jadi Kota Ramah Hewan

Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya menjadikan Jakarta sebagai kota ramah hewan, sejalan dengan konsep kota berkelanjutan. Ia berharap, program ini dapat mempertahankan status DKI Jakarta sebagai daerah bebas rabies dengan menekan risiko penularan penyakit dari hewan ke manusia dengan memperbanyak Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

3. Targetkan Sedot Wisatawan Asing

Pramono mengatakan, pulau kucing di Jakarta nantinya harus bisa menyedot wisatawan lokal maupun mancanegara seperti di Jepang. Ia menyebut laporan melalui aplikasi JAKI banyak yang meminta untuk sterilisasi kucing.

"Kalau memang kita putuskan punya pulau lucing seperti di Jepang, maka itu harus pertama bisa mandiri, yang kedua harus bisa mendatangkan wisatawan, yang ketiga yang paling penting bermanfaat memberikan kesejahteraan bagi kucing. Karena memang sekarang ini laporan terbanyak di JAKI yang animal ini, saya harus mengatakan dengan jujur itu kucing. Minta untuk sterilisasi kucing," pungkasnya.