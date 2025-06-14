Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Krisis Ekonomi Jadi Momen Ajarkan si Kecil Bijak Memakai Uang

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |04:10 WIB
Krisis Ekonomi Jadi Momen Ajarkan si Kecil Bijak Memakai Uang
Krisis Ekonomi Jadi Momen Ajarkan si Kecil Bijak Memakai Uang (Foto: Freepik)
A
A
A

KONDISI ekonomi Indonesia belakangan ini penuh ketidakpastian. Gelombang PHK sampai harga kebutuhan pokok yang makin mahal bikin kita sebagai orangtua harus lebih pintar mengatur keuangan.

Tapi tahu enggak Moms? situasi kayak gini justru bisa jadi momen berharga untuk ngajarin si kecil soal bijak finansial lho.

Perencana Keuangan sekaligus Pendiri Mitra Rencana Edukasi (MRE) Mike Rini Sutikno membagikan tips bagaimana mengajarkan anak agar bijak menggunakan uang. Simak uraiannya berikut ini:

Ilustrasi menabung. Foto Halomoney

1. Ajak si Kecil Ngobrol Jujur Soal Kondisi Keuangan

Kadang orangtua berpikir “Aduh, kasihan anak kalau tahu keadaan keuangan sebenarnya.” Tapi justru, dengan komunikasi yang jujur dan terbuka, anak bisa belajar memahami realita hidup.

Misalnya, kita bisa bilang, “Tahun ini liburannya nggak ke luar kota dulu ya, karena mama dan papa lagi hemat. Tapi kita tetap bisa seru-seruan di rumah kok!”

2. Edukasi Keuangan Dimulai dari Rumah

Banyak orangtua yang merasa harus selalu yes buat semua permintaan anak. Padahal, justru dengan sedikit batasan dan penjelasan, si kecil bisa belajar menghargai uang, usaha, dan perencanaan. Dan itu salah satu bentuk pendidikan karakter yang penting banget!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/612/3148475/mike_rini-X4ME_large.jpg
Benarkah Biaya Mengurus Anak Mahal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/612/3148103/mengelola_keuangan-lQ0T_large.jpg
Kenapa Perempuan Harus Pintar Atur Keuangan? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/15/612/2471837/10-cara-menghemat-energi-yuk-kencangkan-ikat-pinggang-iepSMiA47U.jpg
10 Cara Menghemat Energi, Yuk Kencangkan Ikat Pinggang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/04/612/2389110/5-cara-menghemat-uang-di-tengah-pandemi-dicoba-ya-S3xf263XUw.jpg
5 Cara Menghemat Uang di Tengah Pandemi, Dicoba Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/31/612/2387187/intip-yuk-5-cara-berhemat-yang-enggak-bikin-tersiksa-E6XOWT3pwb.jpg
Intip Yuk 5 Cara Berhemat yang Enggak Bikin Tersiksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/17/612/2379188/7-cara-menghemat-uang-di-tengah-pandemi-coba-yuk-XE3H6cv04P.jpg
7 Cara Menghemat Uang di Tengah Pandemi, Coba Yuk!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement