Krisis Ekonomi Jadi Momen Ajarkan si Kecil Bijak Memakai Uang

KONDISI ekonomi Indonesia belakangan ini penuh ketidakpastian. Gelombang PHK sampai harga kebutuhan pokok yang makin mahal bikin kita sebagai orangtua harus lebih pintar mengatur keuangan.

Tapi tahu enggak Moms? situasi kayak gini justru bisa jadi momen berharga untuk ngajarin si kecil soal bijak finansial lho.

Perencana Keuangan sekaligus Pendiri Mitra Rencana Edukasi (MRE) Mike Rini Sutikno membagikan tips bagaimana mengajarkan anak agar bijak menggunakan uang. Simak uraiannya berikut ini:

1. Ajak si Kecil Ngobrol Jujur Soal Kondisi Keuangan

Kadang orangtua berpikir “Aduh, kasihan anak kalau tahu keadaan keuangan sebenarnya.” Tapi justru, dengan komunikasi yang jujur dan terbuka, anak bisa belajar memahami realita hidup.

Misalnya, kita bisa bilang, “Tahun ini liburannya nggak ke luar kota dulu ya, karena mama dan papa lagi hemat. Tapi kita tetap bisa seru-seruan di rumah kok!”

2. Edukasi Keuangan Dimulai dari Rumah

Banyak orangtua yang merasa harus selalu yes buat semua permintaan anak. Padahal, justru dengan sedikit batasan dan penjelasan, si kecil bisa belajar menghargai uang, usaha, dan perencanaan. Dan itu salah satu bentuk pendidikan karakter yang penting banget!