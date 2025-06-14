3 Tips Hadapi Haters Tanpa Drama

KOMENTAR jahat di media sosial bisa membuat mental seseorang down. Dampaknya, seseorang bisa menjadi tidak percaya diri bahkan menarik diri dari lingkungan sosial.

Psikolog Indah Sundari Jayanti memberi tips untuk menghadapi komentar buruk di media sosial. Pertama, kamu harus pahami bahwa kehidupan di media sosial bukan kehidupan yang sebenarnya atau real life.

"Kita harus menyadari bahwa ini tuh bukan real life kita media sosial tuh bukan real life kita, real life kita ya yang kita temui setiap hari ketemu in person face to face," kata kata Indah dalam podcast Herspective yang tayang di Youtube Okezone, dikutip Sabtu (14/6/2025).

Dia mengingatkan, apa yang orang omongin di media sosial itu belum tentu yang sebenarnya terjadi. Jangankan omongan buruk, lanjut dia, omongan yang baik aja belum tentu terjadi.

"Orang bilang kamu cantik aku bangga belum tentu terjadi jadi kita harus menyadari itu kalau ada ketikan buruk itu bukan real life kita komentar ini gak real," imbuh dia.

Kemudian tips kedua, manfaatkan fitur-fitur yang ada di media sosial seperti block, mute dan hide. Kamu berhak untuk memblokir seseorang jika sudah merasa tidak nyaman.

"Kalau berlebihan kita punya hak untuk block orang itu, ada pilihan block mute hide dimanfaatkan," ujarnya.