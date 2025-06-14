Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengatur Keuangan ala Working Mom Vs IRT, Kamu yang Mana Moms?

Ameiliani Putri , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |18:42 WIB
Mengatur Keuangan ala <i>Working Mom</i> Vs IRT, Kamu yang Mana Moms?
Mengatur Keuangan ala {Working Mom} Vs IRT, Kamu yang Mana Moms? (Foto: Freepik)
JAKARTA - Mengatur keuangan rumah tangga memang nggak pernah mudah, ya Moms. Tapi beda cerita nih antara kamu yang full time jadi ibu rumah tangga (IRT) dan kamu yang juga punya penghasilan sendiri alias working mom.

Dua-duanya punya tantangan dan strategi masing-masing, tapi penting banget untuk paham bedanya supaya kita bisa lebih siap hadapi berbagai situasi hidup.

Perencana Keuangan sekaligus Pendiri Mitra Rencana Edukasi (MRE) Mike Rini Sutikno membagikan perbedaan atur keuangan ala IRT dan Working Mom. Yuk simak penjelasannya.

Ilustrasi ibu bekerja mengasuh anak huffpost

Atur Keuangan Working Mom

Moms yang punya penghasilan sendiri baik kerja kantoran, bisnis online, atau freelance biasanya punya keleluasaan lebih dalam hal keuangan. Nggak 100% bergantung sama suami bikin kondisi finansial keluarga jadi lebih fleksibel. 

"Kalau terjadi sesuatu sama penghasilan suami, setidaknya masih ada backup dari penghasilan sendiri," ujarnya kepada Okezone.

Dan enaknya lagi, Moms juga bisa lebih percaya diri karena punya kontrol atas penghasilan sendiri. Tapi ya, tantangannya tentu soal waktu dan tenaga yang harus dibagi antara kerja dan urus rumah. Kuncinya? Manajemen waktu dan komunikasi yang sehat bareng pasangan.

 

