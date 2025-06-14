Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Aaliyah Dapat Pelukan Hangat dari Mertua Usai Melahirkan, Netizen Terharu

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |17:21 WIB
Aaliyah Dapat Pelukan Hangat dari Mertua Usai Melahirkan, Netizen Terharu
Aaliyah Dapat Pelukan Hangat dari Mertua Usai Melahirkan, Netizen Terharu (Foto: TikTok)
AALIYAH Massaid dan Thariq Halilintar dikaruniai anak pertama yang diberi nama Ahmad Arash Omara Thariq. Momen emosional mereka, mulai dari tersebar luas di berbagai platform media sosial, mulai dari momen proses melahirkan hingga pasca persalinan.

Kebahagiaan mereka tak hanya dibagikan olehnya saja tetapi para keluarga dan kerabat turut membagikannya. Lenggogeni Faruk, Ibu dari Thariq Halilintar yang sekaligus mertua Aaliyah, juga ikut membagikan momen haru dan emosional dari pasangan yang baru saja menjadi orangtua.

Unggahan tersebut dibagikan melalui akun TikTok @genhalilintar, terlihat ia menghadiri proses persalinan Aaliyah dan menantikan kelahiran cucu pertamanya. 

Dalam rekaman yang diunggah, Geni tampak tak sabar untuk segera bertemu dengan cucu dari putra keempatnya tersebut. Ia tidak sendiri, tetapi ditemani oleh Sajidah, anak ketiga dari keluarga Gen Halilintar.

“Menuju rumah sakit ditemenin Sajidah, karena insyaallah malam ini adalah proses persalinan baby Thoriq dan Aaliyah. deg-degkan,” ucap ibu Thoriq saat perjalanan menuju rumah sakit yang menjadi tempat persalinan Aaliyah Massaid.

Setelah Aaliyah keluar dari ruang operasi, Geni langsung memeluk menantunya itu dengan erat. Momen haru ini terekam jelas dan membuat banyak warganet ikut terharu melihat kehangatan hubungan antara mertua dan menantu. 

Pelukan tersebut menjadi simbol kasih sayang serta dukungan yang besar terhadap Aaliyah yang baru saja melewati proses melahirkan.

Tak hanya memeluk Aaliyah, Geni juga tampak memeluk anaknya, Thariq, serta anggota keluarga lain yang hadir di rumah sakit. Suasana hangat dan penuh cinta begitu terasa dalam momen tersebut.

Ekspresi bahagia terpancar dari wajah semua keluarga yang menyambut kehadiran anggota baru dalam keluarga besar mereka.

 







