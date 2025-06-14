Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Al Ghazali Siraman, Tatapan Maia Estianty Jadi Sorotan Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |16:19 WIB
Al Ghazali Siraman, Tatapan Maia Estianty Jadi Sorotan Netizen
Al Ghazali Siraman, Tatapan Maia Estianty Jadi Sorotan Netizen (Foto: Instagram)
AL GHAZALI menggelar acara siraman hari ini pada Sabtu (14/6/2025). Siraman tersebut digelar jelang akad nikahnya dengan Alyssa Daguise yang tinggal menghitung hati.

Prosesi siraman Al Ghazali itu digelar di kawasan Jakarta Selatan. Acara ini turut dihadiri sang ibunda, Maia Estianty dan ayah sambungnya, Irwan Musry.

Momen siraman tersebut dibalut rasa haru dan penuh kebahagiaan. Salah satunya tatapan Maia yang menjadi sorotan netizen lantaran penuh dengan kehangatan.

Al Ghazali dan Alyssa Daguise

“Tatapan bunda ke Al,” bunyi video yang diunggah akun Instagram, @alalyssalovers, Sabtu (14/6/2025).

Dalam video itu, Maia yang duduk didampingi Irwan Musry nampak menatap anak sulungnya yang bersimpuh di depannya. Dengan busana adat Jawa, Al pun menyampaikan pesan haru pada sang ibunda.

“Aku mohon maaf atas segala kesalahanku yang pernah aku buat,” ucap Al pada Maia.

 

