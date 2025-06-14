Tren Bully di Kalangan Perempuan, Psikolog Soroti Rasa Iri Dengki

PEREMPUAN kerap menjadi objek perundungan atau bully baik di media sosial maupun kehidupan nyata. Ejekan yang diterima perempuan baik soal penampilan maupun pendidikan akan berpengaruh pada kondisi mentalnya.

Lantas mengapa masih ada tren bully di kalangan perempuan yang bahkan dilakukan oleh sesama perempuan? Apakah women support women hanyalah sebuah jargon?

Psikolog Indah Sundari Jayanti mengungkap kalimat women support women harus dipahami maknanya. Sebab, sebagai manusia yang memiliki ego, agaknya implementasi women support women masih sulit dilakukan.

"Kalau dibilang susah si susah ya karena kan egonya kita sebagai manusia ya, kita ada masalah nih, kita lagi down melihat orang bahagia kan pasti ada rasa iri dengki why not me," kata Indah dalam podcast Herspective yang tayang di Youtube Okezone, dikutip Sabtu (14/6/2025).

Hal ini yang menjadi pemicu sesama perempuan melakukan komentar negatif. Menilai negatif seseorang, menekan mentalnya dengan hate comment.

"Itu akhirnya jadi dibalik layar aku mencoba menjatuhkan dia biar aku bisa melihat dia enggak sebahagia yang kita lihat gitu," papar Indah.