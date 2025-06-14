Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Fenomena Julid di Media Sosial, Psikolog: Proses Pelampiasan Emosi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |14:04 WIB
Fenomena Julid di Media Sosial, Psikolog: Proses Pelampiasan Emosi (Foto: Okezone)
KOMENTAR negatif alias julid di media sosial bisa mengganggu kesehatan mental seseorang. Apalagi public figur seperti artis, penyanyi hingga influencer.

Psikolog Indah Sundari Jayanti menyebut fenomena ketikan julid netizen sebagai proses pelampiasan emosi. Dalam istilah psikologi, kata Indah, disebut sebagai katarsis.

Katarsis adalah proses pelepasan atau pelampiasan emosi, terutama emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan, atau ketakutan, dari dalam diri seseorang.

"Jadi sosial media adalah proses katarsis yang paling mudah yang bisa kita lakukan dan paling terjangkau, paling gampang kita tinggal ambil handphone dan ketik," kata Indah dalam podcast Herspective yang tayang di Youtube Okezone, dikutip Sabtu (14/6/2025).

Menurutnya, netizen-netizen julid di media sosial memiliki masalah dalam kehidupan yang sebenarnya. Mereka menjadikan sosial media sebagai tempat untuk meluapkan emosinya.

"Jadi orang yang melampiaskan emosi negatif di sosial media di real life-nya ada hal yang juga sedang membebani mereka entah mereka stress atau ada masalah," ucapnya. 

Komentar negatif terutama mengenai fisik seseorang tentu bisa memicu gangguan mental. Di kalangan pesohor, komentar julid netizen bahkan bisa menjadi trigger untuk menjalani operasi plastik. Tujuannya tentu agar fisiknya semakin sempurna dan luput dari cacian netizen.

 

