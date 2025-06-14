5 Potret Cantik Alyssa Daguise di Acara Siraman Jelang Pernikahan, Anggun Banget!

SELEBRITIS Alyssa Daguise baru saja melangsungkan acara siraman dan pengajian jelang pernikahannya dengan Al Ghazali. Diketahui akad pernikahan Alyssa dan Al Ghazali sudah tinggal menghitung hari.

Dalam momen siraman dan pengajian ini, wanita berdarah Prancis itu terlihat begitu anggun memesona. Ia mengenakan balutan kebaya cantik bernuansa pink yang lembut.

Saat momen pengajian pun, acara tersebut berlangsung khidmat dan penuh kekhusyukan jelang pelaksanaan akad nikahnya dengan Al Ghazali yang tinggal menghitung hari.

Penasaran seperti apa potret cantik Alyssa Daguise saat melangsungkan acara siraman dan pengajian sebelum menggelar akad nikahnya? Berikut potret cantiknya dirangkum dari akun Instagram, @alalyssalovers, Sabtu (14/6/2025).

1. Senyuman Bahagia Alyssa

Alyssa Daguise begitu bahagia dalam prosesi siraman yang digelar sebelum acara akad nikah. Di momen ini, senyuman bahagia wanita 27 tahun itu memancarkan auranya yang anggun dan memesona. Alyssa terlihat mengenakan balutan bunga melati sembari menebarkan senyum pada kedua orangtuanya.