HOME WOMEN LIFE

Tips Liburan Hemat tapi Anak Tetap Happy, Moms Bisa Coba Nih

Ameiliani Putri , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |11:44 WIB
JAKARTA - Liburan sebentar lagi nih, Moms! Tapi gimana ya kalau dana liburan kita lagi pas-pasan?

Tenang Moms, liburan seru dan menyenangkan bareng si kecil itu nggak selalu harus mahal kok. Kuncinya ada di perencanaan dan mindset kita sebagai orang tua.

Perencana Keuangan sekaligus Pendiri Mitra Rencana Edukasi (MRE) Mike Rini Sutikno membagikan tips agar bisa liburan dengan dana pas-pasan namun anak tetap happy. 

Pertama yang perlu kita pahami, liburan itu bukan soal banyak-banyakan uang. Liburan sejatinya adalah waktu berkualitas bareng keluarga. 

"Enggak harus pergi ke luar kota atau luar negeri, kok. Liburan di rumah juga bisa seru asal kita tahu cara mengaturnya," kata dia kepada Okezone, Sabtu (14/6/2025).

Anak Main Puzzle

Berikut ini beberapa tips liburan hemat yang tetap bikin si kecil happy dari Mike Rini:

1. Rencanakan dari Jauh-Jauh Hari

Biasanya kita udah tahu jadwal liburan sekolah anak, kan? Nah, manfaatkan waktu itu buat nyusun rencana. Mulai dari nabung dikit-dikit, atur anggaran, sampai cari-cari ide kegiatan yang seru tapi tetap ramah di kantong.

2. Liburan Nggak Harus Mahal

Moms, jangan berpikir kalau anak happy itu harus dengan uang banyak. Bahagia itu bisa diciptakan dari hal-hal sederhana, kayak piknik di taman kota, camping di halaman rumah, atau movie night bareng keluarga. Yang penting, momen kebersamaannya.

 

