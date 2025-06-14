Kulit Anak Ruam Kemerahan, Jenggot dan Kumis Ayah Bisa Jadi Penyebabnya

Jenggot ayah yang lupa dibersihkan menjadi salah satu penyebab kulit bayi menjadi ruam (Foto: Freepik)

AYAH harus memperhatikan kebersihan diri sebelum menggendong anak. Terutama kebersihan kumis dan jenggot. Sebab, Kumis dan jenggot yang kotor dapat membahayakan si kecil bahkan membuat kulit bayi menjadi ruam dan iritasi.



Dilansir dari akun Instagram expertcare.id, Sabtu(14/6/2025), jenggot ayah yang lupa dibersihkan menjadi salah satu penyebab kulit bayi menjadi ruam. Hal ini dikarenakan jenggot ayah yang tidak dibersihkan dapat menjadi sarang kuman/bakteri, bahkan diantaranya mirip dengan kuman/bakteri yang berada di toilet dan feses manusia.

Selain itu, jenggot pada ayah memiliki tekstur yang kasar dan lebat dapat menyebabkan kulit bayi iritasi karena gesekan yang terjadi ketika ayah sering mencium dan menggendong anaknya.



Oleh karena itu penting bagi seorang ayah untuk memperhatikan kebersihan jenggot dan kumisnya ketika menggendong dan mencium sikecil.