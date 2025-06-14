Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lagi Tren Diet Intermitten Fasting, Ini Tips untuk Pemula

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |08:52 WIB
Lagi Tren Diet <i>Intermitten Fasting</i>, Ini Tips untuk Pemula
Lagi Tren Diet {Intermitten Fasting}, Ini Tips untuk Pemula (Foto: Freepik)
A
A
A

PUASA intermiten atau intermittent fasting merupakan pilihan diet yang tengah digandrungi masyarakat. Metode diet ini seperti membatasi asupan makanan harian Anda pada jangka waktu tertentu.


Metode diet intermitten fasting ini pun dianggap sebagai program yang ampuh untuk menurunkan berat badan. Melansir Medical News Today, mereka yang melakukan intermittent fasting mengklaim bahwa ini adalah cara yang mudah, nyaman, dan berkelanjutan untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.


Intermittent fasting sendiri ialah pembatasan asupan makanan dan minuman berkalori hingga 8 jam per hari. Anda tidak makan selama 16 jam tersisa, meski Anda tetap diperbolehkan minum air putih dan minuman tanpa kalori lainnya, seperti kopi atau teh biasa.

Diet sehat
Diet ini juga menjadi populer untuk menurunkan berat badan dan peningkatan kesehatan secara keseluruhan. Nantinya, para pelaku diet intermittent fasting harus membuat jendela makan dan puasa.


Bila Anda tertarik dan ingin mencoba cara diet dengan metode intermittent fasting ini, boleh sekali untuk dicoba. Namun, tentu ada beberapa cara yang perlu diperhatikan bagi Anda yang baru ingin memulai intermitten fasting.

Berikut tips intermitten fasting bagi pemula yang dirangkum, Sabtu (14/6/2025).


1. Memilih Jendela Makan


Tips pertama ialah memilih jendela makan. Untuk pemula, mulailah dengan memilih jendela 8 jam dan membatasi asupan makanan Anda pada rentang waktu tersebut.


Jendela waktu intermitten fasting yang populer meliputi:


- 7 pagi hingga 3 sore.

- 9 pagi hingga 5 sore.

- 12 malam. sampai jam 8 malam.

- jam 2 siang sampai jam 10 malam.

 

