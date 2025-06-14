Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Trik Bersihkan Rumah di Akhir Pekan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |07:24 WIB
AKHIR pekan jadi waktu yang pas untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya bersih-bersih rumah agar tetap bersih dan terasa nyaman.

Selain membuat rumah bersih, kegiatan ini juga bisa membuat Anda tetap aktif bergerak. Kegiatan produktif ini juga dapat membuat rumah lebih sehat dan terbebas dari debu.

Jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk mempermudah bersih-bersih rumah di akhir pekan ini. Penasaran seperti apa? Yuk simak tipsnya dilansir Book Cleany, Sabtu (14/6/2025).

Membersihkan rumah

1. Singkirkan Barang yang Tak Digunakan

Pertama ialah merapikan ruangan dengan menyingkirkan barang-barang yang tak digunakan lagi. Metode ini bertujuan agar proses bersih-bersih jadi lebih mudah dan leluasa.

Pastikan semua sampah ataupun barang yang tak terpamai sudah dirapikan dari ruangan. Baru Anda bisa memulai membersihkannya dengan cara menyapu atau mem-vakumnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
