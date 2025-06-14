Gaya Make Up Alyssa Daguise di Acara Siraman, Sentuhan Nuansa Merah Muda

ALYSSA Daguise tampil cantik memesona saat acara siraman dan pengajian jelang akad nikahnya dengan Al Ghazali. Acara siraman itu digelar kemarin.

Alyssa pun tampil cantik dengan kebaya berwarna merah muda yang cerah dan manis. Pesona wanita berdarah Prancis ini juga ditambah dengan perpaduan make up yang flawless dan natural.

Dari Instagram, @alalyssalovers, Sabtu (14/6/2025), riasan wajah Alyssa merupakan karya tangan make up artist, Rhay David. Nampak nuansa merah muda yang lembut menjadi tema make up Alyssa di hari bahagianya.

Paduan warna blush on dan riasan mata dengan nuansa pink ini memberikan kesan segar pada tampilan Alyssa. Tampilan bibirnya juga terlihat flawless dan natural dengan warna coklat dengan sentuhan merah muda yang glossy dan berkilau.

Nuansa make up Alyssa ini juga menonjolkan sisi natural sehingga tetap memancarkan kecantikan wanita 27 tahun ini yang terlihat anggun dan memesona jelang pernikahannya.

Kesatuan make up Alyssa ini juga turut menyatu dengan kebaya yang ia kenakan. Riasan itu juga memberikan kesan segar dan lembut pada penampilan Alyssa Daguise.